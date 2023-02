Nantes-OM: but, câlin et éloge… Ounahi a déjà conquis Tudor

Buteur pour ses débuts avec l'OM contre Nantes (0-2), Azzedine Ounahi a reçu les compliments de son entraîneur Igor Tudor. Peut-être le début d'une fructueuse collaboration entre les deux hommes.

Ovationné par les supporters marseillais pour sa présentation au Vélodrome pendant le week-end, Azzedine Ounahi a disputé ses premières minutes avec l’OM ce mercredi à Nantes. Entré en jeu quelques minutes plus tôt, le milieu marocain s’est offert un petit numéro en solo avant de marquer le deuxième but de son équipe et de sécuriser une victoire capitale (0-2) lors de la 21e journée de Ligue 1. Auteur de son premier pion de la saison, l’ancien d’Angers a convaincu Igor Tudor.

Après le coup de sifflet final, et alors que Azzedine Ounahi réagissait à ses débuts sous le maillot de Marseille, l’entraîneur croate est venu lui faire une belle accolade. Une manière de le féliciter pour son efficacité contre les Canaris d’Antoine Kombouaré. Le petit câlin entre les deux hommes s’est même terminé par une petite caresse sur la tête en forme de reconnaissance.

>> Nantes-OM (0-2)

Tudor: "Il a du talent, tout le monde l’a vu"

Acheté pour huit millions d’euros avant la fin du mercato hivernal, Azzedine Ounahi pourrait rapidement constituer une bonne pioche de Pablo Longoria. En seulement quelques jours à ses côtés, Igor Tudor parait déjà emballé.

"Evidemment qu’il aura besoin de temps pour s’adapter à notre style parce qu’il vient d’un club où il pratiquait des choses totalement différentes. Il aura besoin de temps, a expliqué l’entraîneur croate face à la presse ce mercredi. Il a du talent, tout le monde l’a vu. L’une des raisons pour lesquelles on l’a recruté c’est son talent et il l’a montré ce soir avec son but."

Ounahi en passe de faire l'unanimité?

Le technicien croate ne semble pas le seul à avoir craqué pour Azzedine Ounahi du côté de Marseille. Après la belle victoire contre Nantes, et avec la deuxième place de Ligue 1 dans la poche à cinq points du PSG, Valentin Rongier a salué son nouveau coéquipier. Malgré la possible concurrence avec le Marocain pour une place dans l’entrejeu, le milieu de 28 ans a salué la prestation de son jeune partenaire.

"C’est du ich-ich! C’est magnifique, a commenté le milieu de terrain olympien en zone mixte après le succès à Nantes. Il a fait un très bel exploit et ce but nous a fait beaucoup de bien. On l’a félicité et j’espère qu’il va nous en mettre beaucoup d’autres comme ça." En enchaînant les prestations d’un tel niveau, Azzedine Ounahi risque aussi de mettre les fans de l’OM dans sa poche. Pour Igor Tudor et les joueurs phocéens c’est déjà fait.