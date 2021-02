OM: Larguet salue l'état d'esprit de Payet, qui a fait des séances supplémentaires

Deux jours après la bonne performance de Dimitri Payet lors d'OM-Nice (3-2), l'entraîneur marseillais Nasser Larguet s'est dit ce vendredi satisfait du visage montré dernièrement par le Réunionnais, notamment en termes d'investissement.

Parce qu'il n'était visiblement pas dans une forme physique optimale, parce que sa métentente avec Florian Thauvin était flagrante sur le terrain, et tout simplement parce qu'il était loin de son meilleur niveau, Dimitri Payet a été l'un des joueurs marseillais les plus critiqués pendant la récente série noire de l'OM en championnat. Mais mercredi, lors de la victoire face à Nice en L1 (3-2), le Réunionnais a eu la bonne idée de se réveiller.

Positionné en meneur de jeu, avec Luis Henrique à sa gauche, Saïf-Eddine Khaoui à sa droite, et Bamba Dieng devant, l'international français a été impliqué sur les trois buts phocéens. De quoi satisfaire, forcément, son entraîneur Nasser Larguet.

"Ça montre qu'il est professionnel et qu'il prend à coeur son métier"

"Je n'ai pas discuté avec lui pour lui dire 'tu vas jouer en numéro 10', a expliqué ce vendredi le coach par intérim. J'ai juste senti sur ce match qu'il fallait le mettre au coeur du jeu sachant qu’on avait sur les côtés deux joueurs (Henrique et Khaoui) qui faisaient leur première apparition et qui sont des joueurs de profondeur, ce qui lui donnerait probablement des espaces pour s’exprimer. Ce qu’il a fait, vu qu’il a été sur pas mal de coups offensifs."

Mais au-delà de sa performance "technique", c'est sur l'état d'esprit affiché par Payet qu'a voulu s'attarder Larguet. "En plus de ça il m’a agréablement surpris parce qu’il a beaucoup conseillé les deux jeunes, en leur parlant, en les replaçant, glisse le technicien. C’est un point positif."

Et de délivrer une petite information: "Pendant sa suspension (deux matchs après un rouge contre le PSG, ndlr) il a souvent demandé à être sur le terrain, de continuer à travailler. Il a fait des séances supplémentaires. Ça montre qu'il est professionnel et qu'il prend à coeur son métier. J'espère qu'il va confirmer et continuera à nous donner ce qu’il a donné au dernier match."