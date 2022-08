OM: le beau message d'Alexis Sanchez pour Bamba Dieng

Interrogé en conférence de presse sur l'admiration que lui porte Bamba Dieng, Alexis Sanchez s'est montré prêt à aider le jeune attaquant et à faire de lui "un joueur important" pour l'avenir de l'Olympique de Marseille.

Présent en conférence de presse pour sa présentation à l'OM ce mercredi, Alexis Sanchez a eu un petit mot pour Bamba Dieng. Informé par un journaliste de l'admiration que lui voue le jeune attaquant olympien, le Chilien s'est montré très protecteur avec lui.

"Si je peux l'aider de n'importe quelle façon"

"C'est très beau d'avoir un joueur qui vous admire, salue l'attaquant qui découvrait au passage l'existence de son futur coéquipier. Si je peux l'aider de n'importe quelle façon, je m'entraînerais avec lui et je lui enseignerais mon expérience dans le football pour qu'il s'améliore."

"C'est très important aussi pour le futur du club et pour qu'il y ait un jour un joueur important ici à Marseille", conclut Alexis Sanchez, qui a témoigne donc de sa volonté de passer le flambeau, alors qu'il a signé un contrat d'une saison et d'une en bonus.

"Alexis il est venu ici pour être compétitif, gagner"

Des conditions contractuelles particulières qu'a tenu à éclairer Pablo Longoria, qui a pris la parole après le Chilien: "Les conditions c'est que tout le monde soit content de la situation. Alexis il est venu ici pour être compétitif, gagner. C'est l'objectif de tout le monde. Je considère que la chose la plus importante c'est qu'on a Alexis."

Le président de l'OM a aussi expliqué comment se sont passées les négociations qui ont fait venir Alexis Sanchez au Vélodrome: "C'est un travail d'équipe et de patience. Je les remercie pour leur patience parce que parfois je peux être lourd, des journées avec beaucoup de coups de téléphone. On en parlait déjà un peu l'année dernière, mais surtout en juin quand Javier Ribalta est arrivé. C'était un processus lent mais avec beaucoup de patience entre toutes les personnes ici (Alexis Sanchez et son agent)."