OM: Sanchez attendu à Marseille dès mardi soir

La signature d’Alexis Sanchez avec l’Olympique de Marseille semble plus proche que jamais lors du mercato estival. Selon les dernières informations, l’attaquant chilien devrait atterrir ce mardi à l’aéroport de Marignane ou il sera attendu par des dirigeants marseillais.

Le rêve est en passe de devenir réalité. Sans club depuis sa résiliation de contrat avec l’Inter Milan, Alexis Sanchez va rejoindre l’Olympique de Marseille lors du mercato estival. Sauf improbable retournement de situation, l’attaquant chilien va signer pour deux ans avec le club de Ligue 1. Selon les dernières informations de RMC Sport, le joueur de 33 ans va même arriver ce mardi à l’aéroport de Marignane.

L’heure n’est pas encore fixée mais les dirigeants de l’OM se préparent à l’accueillir pour les premières formalités avant la signature de son contrat. De nombreux supporters marseillais pourraient être au rendez-vous à l’aéroport de Marignane ce mardi pour lui offrir un bel accueil.

Sanchez veut se relancer après son passage à l’Inter

Interrogé dimanche en marge de la victoire phocéenne face à Reims (4-1) en Ligue 1, Pablo Longoria avait confirmé que le profil du Chilien correspondait parfaitement à celui recherché par le club. De retour en Ligue des champions, l’OM espère profiter de l’expérience d’Alexis Sanchez pour faire bonne figure sur la scène européenne.

"Dire qu’il va jouer à l’OM, non. Dire que c’est un joueur avec qui on a des discussions, oui, avait indiqué le président olympien au micro de Prime Video avant le coup d’envoi de la rencontre de championnat. Je crois que tout le monde le comprend. Il ne faut pas mentir aux gens. […] C’est un profil qui matche complètement avec ce qu’on veut mettre en place."

Mais si l’arrivée de l’ancien du Barça, de Manchester United ou d’Arsenal constitue un gros coup sur le papier, le buteur de 33 ans sort d’une saison en demi-teinte en Serie A avec l’Inter Milan. En 38 apparitions toutes compétitions confondues avec la formation lombarde, Alexis Sanchez a marqué 9 buts et délivré 5 passes décisives.

Des statistiques à des années lumières de ses années catalanes (38 buts et 29 passes décisives en 88 matches, entre 2011 et 2014) mais qui n’entachent pas les attentes placées en lui à Marseille. Après avoir suscité un tel engouement auprès des supporters de l’OM, au Chilien de confirmer qu’il n’a rien perdu de son efficacité devant le but. Mais c’est certain, c’est un Alexis Sanchez revanchard qui va débarquer ce mardi soir à Marseille et cela malgré la concurrence récente de Galatasaray. Ensuite, tout devrait s’enchaîner. Il ne manquera plus que la visite médicale puis la signature de son contrat et l’officialisation tant attendue.