OM: le beau message de Villas-Boas à Mandanda pour son anniversaire

André Villas-Boas a quitté l’OM il y a près de deux mois. Mais le coach portugais n’a pas oublié pour autant son ancien gardien Steve Mandanda, auquel il a adressé un joli message, ce dimanche, à l’occasion de ses 36 ans.

C’est sur le banc de l’Astana Arena que Steve Mandanda a vécu son anniversaire. Le gardien de l’équipe de France n’est pas entré en jeu lors de la victoire au Kazakhstan, ce dimanche, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Le jour de ses 36 ans. Comme à l’accoutumée, c’est Hugo Lloris qui a gardé les buts des Bleus lors de cette victoire à Noursoultan (0-2). Pas de quoi attrister le portier de l’OM, habitué au rôle de doublure depuis de longues années.

D’autant que Mandanda a reçu de nombreux messages pour son anniversaire. Et l’un d’entre eux a été particulièrement remarqué. Il a été rédigé par André Villas-Boas. L’ancien entraîneur de Marseille, parti il y a près de deux mois et remplacé par Jorge Sampaoli, a posté un joli texte sur Instagram à l’attention de son ex-capitaine.

"Un des meilleurs du monde"

"Pas trop de choses à dire. Connexion et complicité immédiate. Le calme en personne. Voix ferme, raisonnement lucide. Esprit clair et vide des préjugés. Une main à la portée pour aider les autres, a écrit (en français) le coach portugais de 43 ans. Pour moi l’opportunité d’entraîner un des meilleurs du monde mais surtout chanceux de t’avoir connu. Bon anniversaire. Plein de santé de joie et de réussite. Merci!"

Une petite déclaration d’amour qui a sans doute fait plaisir à Mandanda. De quoi lui donner un peu plus de confiance à l’aube d’un sprint final décisif avec l’OM. Actuellement 6es de Ligue 1, avec un point d’avance sur Rennes et Montpellier, les Marseillais sont en course pour une qualification européenne. A condition de bien négocier les neuf dernières journées. En commençant dès dimanche prochain, avec la réception de Dijon au Vélodrome (21h).