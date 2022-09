Tottenham-OM: première frustrante pour Marseille, plombé par un rouge et battu par les Spurs

L'OM a affiché un visage séduisant pendant 45 minutes ce mercredi soir contre Tottenham en Ligue des champions. Mais les Marseillais, réduits à 10 dès le retour des vestiaires, n'ont pas pu continuer sur leur lancée en seconde période et ont finalement craqué sur un doublé de Richarlison en fin de match (2-0).

À 11 contre 11, l'OM version 2022-2023 n'a absolument pas manqué ses grands débuts en Ligue des champions. Et c'est ce qu'il y a de plus frustrant pour les hommes d'Igor Tudor au sortir de cette défaite contre Tottenham mercredi soir en Ligue des champions. Dans le coup pendant 45 minutes, les Olympiens ont perdu Mbemba sur un carton rouge dès le retour des vestiaires et se sont finalement inclinés 2-0 sur un doublé de Richarlison.

>> Revivez Tottenham-OM (2-0)

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder tous les matchs de l'OM

Pour son grand retour en Ligue des champions, deux ans après une campagne plus que délicate en 2020-2021 (trois points en six journées), l'OM avait pourtant répondu présent en début de match dans ce premier rendez-vous européen. Face à l'équipe supposée la plus forte de ce groupe C, même si c'est Francfort, vainqueur de la dernière Ligue Europa, qui était dans le chapeau 1, les Phocéens n'ont fait aucun complexe dès les premières minutes de jeu dans l'impressionnant Tottenham Hotspur Stadium.

Une première période pleine de promesses...

En première période, Marseille a même fait plus que jeu égal avec le club anglais, toujours invaincu en Premier League après six journées. Les vice-champions de France sont restés fidèles aux principes de jeu de leur entraîneur, à savoir un pressing haut et une volonté d'imprégner leur rythme. Légèrement dominateurs, ils ont affiché un visage plus que séduisant et, malgré des tentatives lointaines de Nuno Tavares (20e) ou Guendouzi (45e), il ne manquait plus qu'un peu plus de prise de risque en attaque pour faire chavirer les 1 500 supporters marseillais qui avaient fait le déplacement à Londres.

Mais tout a basculé dès le retour des vestiaires. Après cette première période pleine de promesses, les plans de l'OM sont tombés à l'eau sur un fait de jeu. Alors que Son est lancé en profondeur et s'en va défier Lopez, Mbemba, en position de dernier défenseur, tacle l'attaquant sud-coréen. Sans hésiter, l'arbitre dégaine un carton rouge direct et logique.

... et un carton rouge qui change tout

À 10 contre 11 et après le remplacement de Gerson par Balerdi afin de rééquilibrer l'équipe, l'OM n'a jamais pu afficher la même sérenité qu'en première période. Avec un Suarez bien trop esseulé en pointe, les Marseillais se sont contentés de subir. Même si les hommes d'Antonio Conte n'étaient pas très inspirés offensivement, les vagues se sont succédées sur les cages olympiennes.

Et le couperet a fini par tomber à l'entrée du dernier quart d'heure. Juste après une grosse opportunité d'Harit sur un centre devant le but de Kolasinac, Perisic trouve la tête de Richarlison, étonnamment seul dans les six mètres. Sur leur première frappe cadrée, les Spurs ont fait mouche. Et, alors que la rencontre s'est apparentée à une attaque-défense dans les dernières minutes, les finalistes de la Ligue des champions en 2019 ont même doublé la mise cinq minutes plus tard, encore de la tête par Richarlison (2-0, 81e).

L'OM devra désormais digérer cette immense frustration dès la prochaine journée de Ligue des champions. Point positif d'un calendrier resséré à cause de la Coupe du monde en plein milieu de la saison: les Phocéens seront à nouveau sur le pont dès mardi prochain au Vélodrome contre Francfort, étrillé 3-0 à domicile par le Sporting Portugal lors de cette première journée.