OM: Longoria en dit plus sur le cas Payet, peu utilisé par Tudor

Invité exceptionnel de Rothen s’enflamme, Pablo Longoria a été interrogé sur le cas Payet, qui dispose de peu de temps de jeu cette saison. Le président de l’OM loue l’attitude de l’international français.

Il est sans conteste le joueur le plus apprécié par les supporters de l’OM dans l’effectif phocéen. Mais son temps de jeu est à l’opposé de sa cote d’amour dans les tribunes du Vélodrome. Dimitri Payet joue peu sous les ordres d’Igor Tudor. Huit apparitions en Ligue 1, pour seulement 4 titularisations. Avec un bilan d’un but et d’une passe décisive dans le championnat de France. En Ligue des champions, le Réunionnais n’apparaît pas plus. Un joueur qui figure parmi les plus appréciés par Pablo Longoria.

"Payet a une attitude irréprochable"

Invité exceptionnel de Rothen s’enflamme ce jeudi, le président de l’OM a évoqué la situation de Payet, en louant son implication au quotidien : "Un président doit donner de la liberté à son coach. Payet ? Un joueur doit toujours s'adapter au collectif. L'attitude de Payet est irréprochable cette saison, il s'entraîne à haut niveau. C'est compliqué. Peu d'entraîneurs jouent comme ça en Europe, il a besoin d'une période d'adaptation. C'est plus facile à 20 ans qu'à 35 ans. L'attitude de Payet est très intéressante." Un président qui ne fera pas d’ingérence donc dans la gestion de l’effectif par Tudor.

