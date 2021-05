Ligue 1: le nouveau maillot de l'OM aurait fuité

Apparue ce mardi soir, une photo avec les joueurs de l'Olympique de Marseille étrennant un nouveau maillot circule sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle tunique pourrait bien être celle de la saison prochaine.

Comme lors de chaque fin de saison, les maillots de l'an prochain commencent peu à peu à fuiter. Ces dernières heures, une photo avec certains joueurs de l'Olympique de Marseille arborant un maillot jusque-là jamais dévoilé officiellement circule sur les réseaux sociaux.

On peut alors apercevoir Arkadiusz Milik, Valentin Rongier, Pape Gueye, Boubacar Kamara et Dimitri Payet poser avec une nouvelle tunique majoritairement blanche, avec des légères bandes bleues sur les manches, accompagnée du sponsor du maillot phocéen "Uber Eats" au milieu et frappée du logo de l'équipementier Puma.

D'après les informations du Phocéen, cette tunique pourrait bien être revêtie par les joueurs de Jorge Sampaoli l'an prochain.

Le maillot de l'OL avait aussi fuité sur les réseaux sociaux

À l'heure des réseaux sociaux, il est de plus en plus difficile de préserver les futurs maillots à l'abri des regards. Récemment, l'Olympique Lyonnais avait aussi vu ce qui devrait être son prochain maillot domicile fuiter.

Sur Instagram, Lucas Paqueta avait malencontreusement poster deux clichés avec le nouveau maillot de l'OL sur la pelouse du Groupama Stadium. Le milieu brésilien avait ensuite supprimé ses photos quelques minutes seulement après les avoir postées.