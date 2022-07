OM: le message rassurant de McCourt, qui redit sa confiance en Longoria

Frank McCourt a profité de la nomination d’Igor Tudor comme entraîneur de l’Olympique de Marseille pour adresser ce lundi un message aux supporters. Le propriétaire du club phocéen a une nouvelle fois exprimé sa confiance dans le projet sportif de l’OM porté par Pablo Longoria.

Jorge Sampaoli s’en est allé vendredi et l’OM tient déjà son remplaçant avec l’officialisation d’Igor Tudor ce lundi. Priorité de de Pablo Longoria, l’entraîneur croate s’est engagé avec le club marseillais pour deux saisons. Et plutôt que de donner la parole au nouveau coach ou au président (il faudra attendre sa présentation prévue mardi) c’est Frank McCourt qui s’est exprimé en marge de cette nomination. Au moment de remercier Jorge Sampaoli et de fêter la bienvenue à Igor Tudor, le propriétaire de l’OM a réaffirmé sa foi dans cette équipe, balayant ainsi les diverses rumeurs entourant son club.

"Aujourd'hui, l'OM est dans une situation plus solide grâce au leadership du président Pablo Longoria, s’est félicité d’emblée l’homme d’affaires américain. En collaboration avec Jorge Sampaoli, qui avait également rejoint le club l'année dernière à un moment difficile, ils ont tous deux travaillé sans relâche pour libérer le potentiel de l'équipe. Alors que Jorge passe la main, je lui souhaite bonne chance et je lui exprime ma gratitude pour ce qu'il a fait, avec les joueurs et les supporters du club, pour amener l'OM vers une nouvelle étape passionnante."

McCourt: "Besoin de dirigeants qui partagent notre vision"

Après avoir salué le parcours de Jorge Sampaoli au club, Frank McCourt s’est fermement engagé dans l’avenir de l’OM. Le propriétaire olympien est impatient de voir le groupe dirigé par Igor Tudor relever de nouveaux défis et en particulier sur la scène européenne. Le patron du club phocéen a aussi salué le travail de Pablo Longoria.

"Cette saison, nous allons faire face à un nouveau et beau défi, puisque le club retrouve la Ligue des champions, poursuit-il. Nous sommes déjà passés par là, et nous en connaissons les exigences. Nos fondations reposent sur la confiance en nos joueurs et en notre projet, et nous avons besoin de dirigeants qui partagent notre vision et comprennent les attentes de nos supporters."

Tudor, le profil parfait pour Marseille

Frank McCourt en a aussi profité pour souhaiter la bienvenue à Igor Tudor dans le Sud de la France. Selon le propriétaire américain, le technicien croate n’aura pas de mal à s’acclimater dans la bouillante cité phocéenne.

"Je pense que nous avons trouvé en Igor Tudor ce dont nous avons besoin, et je suis heureux de l'accueillir dans notre club. Igor est un homme combatif, comme il l'a démontré tout au long de sa carrière, tant comme entraîneur que comme joueur, a encore estimé Frank McCourt. Formé à Split, je suis convaincu qu'il se sentira chez lui à Marseille. De plus, son expérience d'entraîneur au Galatasaray et au PAOK, ainsi qu'à la Juventus en tant que joueur, l'ont préparé au niveau de passion qui définit et unit notre club et sa ville."