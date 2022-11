OM: le puissant nouveau sponsor balaie l’idée d’un rachat du club

Le PDG de CMA CGM, nouveau sponsor de l’OM la saison prochaine et puissant groupe de transport maritime implanté à Marseille, réfute l’idée d’un rachat du club.

Le nouveau sponsor maillot de l’OM ne sera pas son nouveau propriétaire. Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM, puissant groupe de transport maritime implanté à Marseille, a de nouveau balayé l’idée de racheter le club. Son entreprise, créée par son père en 1978, est un acteur économique incontournable dans la Cité phocéenne puisqu’il en est le premier employeur privé. Malgré les résultats économiques très confortables du groupe - qui a fait plus de profit que Total ou LVMH sur l'année passée, qui vient d’investir 9% dans Air France KLM et a racheté le journal La Provence -, s’offrir l’OM n’entre toujours pas dans ses intentions.

"Un partenariat stratégique qu’on met en place et je pense que ça suffit"

"Non, a fermement répondu Saadé, ce mardi matin sur France Inter. Mon intention est de mettre ce partenariat en place, de le développer avec l’OM et je pense que ça fait beaucoup de sens." Pourquoi ce refus catégorique? "Pour l’OM, c’est un partenariat stratégique qu’on met en place et je pense que ça suffit", a-t-il insisté.

En janvier 2022, cet habitué du stade Vélodrome - où il possède sa loge - avait déjà balayé cette éventualité. "Je ne veux ni racheter l’OM ni devenir maire de Marseille", avait-il clamé dans un entretien au Monde. Relancé sur France Inter ce mardi sur le fait qu’il n’ait pas ajouté le terme "jamais" dans sa phrase (laissant imaginer que cela puisse quand même arriver un jour), Saadé s’est encore montré clair. "Je dis ‘ça suffit’, ça fait déjà beaucoup", sourit-il.

La semaine dernière, l’OM a annoncé avoir conclu un accord avec CMA CGM, qui emploie 150.000 salariés à travers le monde (dont 2.900 dans a cité phocéenne), pour devenir le nouveau sponsor maillot à partir de la saison prochaine en remplacement de l’actuel, Cazoo. L’entreprise britannique de ventes de voitures d’occasion, dont le nom s’affiche depuis le début de saison sur les maillots marseillais et lillois, avait annoncé la cessation de ses activités en Europe début septembre. Le club et la marque ont finalement acté la fin de leur collaboration à l’issue de la saison.