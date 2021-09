OM: Sampaoli va faire durer la concurrence entre Mandanda et Lopez

Depuis plusieurs matchs, Jorge Sampaoli a mis en place une forme de rotation entre ses deux gardiens, Steve Mandanda et Pau Lopez. Une situation inédite qui pourrait perdurer à en croire l'entraîneur argentin, qui a annoncé mardi vouloir évaluer sur la durée qui est le meilleur entre les deux portiers.

Steve Mandanda absent d'un onze titulaire de l'Olympique de Marseille trois fois d'affilée, ce n'était plus arrivé depuis septembre 2018. Et encore, à l'époque, le gardien français était blessé et Rudi Garcia n'avait eu d'autre choix que de titulariser Yohann Pelé. Davantage habitué à cirer le banc en équipe de France, Mandanda vit depuis dix jours une situation peu habituelle: celle d'être le gardien remplaçant à Marseille.

>> OM: revivez la conférence de presse de Sampaoli et de De La Fuente

À Monaco (2-0) et face à Rennes (2-0) en Ligue 1, et à Moscou face au Lokomotiv en Ligue Europa (1-1), c'est Pau Lopez qui occupait les buts du club phocéen. Une mise en concurrence inédite pour Mandanda, joueur le plus capé de l'OM avec 596 matchs au compteur, et capitaine du club.

Une mise en concurrence sur le long terme?

Si cette situation a de quoi étonner, elle pourrait perdurer. Jorge Sampaoli, l'entraîneur marseillais, l'a expliqué mardi en conférence de presse, à la veille du déplacement de son équipe à Angers pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. "Nous les entraîneurs, on doit faire des choix pour l'équipe. J'ai pris la décision de mettre Steve sur le banc. C'est peu habituel, mais ça a permis à Pau de prendre le relais", a d'abord expliqué Sampaoli.

En trois matchs, le gardien espagnol - qui s'est montré par moments fébrile à la relance - a pu convaincre son entraîneur, avec deux clean-sheets en championnat. Face à cela, Sampaoli semble attendre une réaction de son capitaine: "Steve est un joueur d'expérience et je suis sûr qu'il va se battre pour récupérer sa place".

Au vu des propos de l'entraîneur argentin, il n'est pas exclu que Mandanda retrouve sa place lors de l'un des prochains matchs de l'OM. "La concurrence permettra de savoir qui est meilleur que l'autre, le temps nous le dira", a indiqué Sampaoli. Le technicien pourrait donc effectuer une rotation régulière entre Mandanda et Lopez dans les prochaines semaines pour finalement choisir son gardien numéro 1.