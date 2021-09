OM: Sampaoli donne une date de retour pour Milik

Jorge Sampaoli a annoncé ce mardi qu'Arkadiusz Milik serait absent pour le déplacement de l'Olympique de Marseille à Angers mercredi soir. Absent depuis fin mai, l'attaquant polonais pourrait faire son retour contre Lens dimanche.

La question est en train de devenir un véritable serpent de mer lors des conférences de presse de Jorge Sampaoli. Une nouvelle fois interrogé sur la forme physique et le retour à la compétition d'Arkadiusz Milik, qui ne sera pas du déplacement à Angers mercredi, l'entraîneur argentin de l'Olympique de Marseille a apporté quelques précisions qui font état d'un retour imminent.

"Le médecin qui l'a opéré m'a dit qu'il va mieux et qu'il est proche de faire son retour", a souligné Sampaoli ce mardi en conférence de presse de veille de match. Blessé au genou en mai dernier, Milik a disputé son tout dernier match le 23 mai sur la pelouse de Metz (1-1), lors de la dernière journée de Ligue 1 de la saison 2020-2021.

Quelques minutes face à Lens dimanche?

Depuis, Milik a fait son retour à la Commanderie progressivement avec une remise à niveau individuelle début août avant de retrouver l'entraînement collectif depuis une semaine. Sans son buteur, Sampaoli s'est adapté, plaçant Dimitri Payet en faux numéro 9 lors des premières journées, avant de faire appel à la sensation Bamba Dieng, qui a inscrit trois buts lors des deux derniers matchs de championnat face à Monaco (2-0) et Rennes (2-0).

Mais Milik pourrait donc bientôt faire son retour. "Sur le court terme, c'est encore un risque de le faire jouer. On pensait qu'il jouerait demain (contre Angers) mais ça ne sera pas le cas. On espère qu'il pourra être présent dimanche et jouer quelques minutes (contre Lens)", a indiqué Sampaoli. Après quatre mois sans jouer, Milik pourrait découvrir un stade Vélodrome plein dimanche soir, alors que la campagne d'abonnements fait un carton.