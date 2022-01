OM: les virages du Vélodrome ouverts au public contre Angers

Marseille a confirmé auprès de RMC Sport que les virages du stade Vélodrome seront bel et bien ouvertes au public face à Angers le 4 février prochain. Mais le retour des supporters sera conditionné à la détention du pass vaccinal et au fait de rester assis.

Les supporters marseillais vont bientôt pouvoir retrouver les virages du Vélodrome. Après l'annonce du Premier ministre Jean Castex sur la levée des jauges dans les stades - actuellement limitées à 5 000 spectateurs - à partir du 2 février, les fans de l'OM vont pouvoir faire leur retour dans leur enceinte à l'occasion de la 23e journée de Ligue 1 contre Angers, programmée le vendredi 4 février (21 heures).

Les spectateurs devront présenter leur pass vaccinal et rester assis

Les places sont donc d'ores et déjà en vente sur la billetterie du club mais celles et ceux souhaitant investir les tribunes du Vélodrome devront se plier à deux conditions obligatoires : présenter son pass vaccinal... et rester assis. Une gageure dans l'ambiance souvent volcanique de l'enceinte phocéenne.

Une réunion a eu lieu lundi entre l'OM et les associations de supporter pour évoquer ces obligations. En pratique, il se peut que ces pratiques soient difficilement tenables mais on se dirige bel et bien vers des virages et un stade rempli face à Angers. Il s'agira de la première rencontre de Ligue 1 concernée par le retour de ses spectateurs depuis l'instauration des jauges début janvier.