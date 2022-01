OL-OM: Lyon saisit le CNOSF pour contester la date du report, le psychodrame continue

INFO RMC Sport - Arrêté après un jet de bouteille sur Dimitri Payet, le match entre l'OL et l'OM n'a toujours pas été rejoué, et le calendrier pose problème. Selon les informations de RMC Sport, le club rhodanien a saisi le CNOSF pour contester les dates proposées, où il sera privé de ses internationaux sud-américains.

Voilà un nouvel épisode dans le feuilleton du match entre l'OL et l'OM ! Selon les informations de RMC Sport, l’Olympique Lyonnais a décidé de saisir le CNOSF pour contester le calendrier fixé par la commission des compétitions de la LFP.

Pour rappel, le match à rejouer sera fixé au 1er février si l’OM bat Montpellier ce samedi et se qualifie pour les quarts de finale de Coupe de France. Le choc des Olympiques sera joué le 10 février si l’OM est éliminé par le club héraultais.

Une procédure d'urgence demandée par l'OL

Lyon avait dénoncé l'attitude de l'OM qui avait tardé à annoncer sa décision de saisir ou non le CNOSF. L'OL estime injuste de devoir se priver de certains de ses joueurs comme Lucas Paqueta et Bruno Guimarães, retenus en sélection. Et c'est donc Lyon qui, finalement, demande conciliation au CNOSF. Une information confirmée par le club rhodanien ce mardi.

Il s’agit d’une procédure d’urgence, avec donc une décision rapidement attendue. Le CNOSF devrait statuer dès ce jeudi après-midi et rendre un avis consultatif. La décision finale sera ensuite prise par la LFP.

Arrêté le 21 novembre dernier après seulement quelques minutes de jeu en raison d'une bouteille jetée au visage de Dimitri Payet, l'Olympico n'a toujours pas trouvé de nouvelle date. Le psychodrame continue.