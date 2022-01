PSG: trois semaines d'absence pour Wijnaldum, victime d'une entorse contre Brest

Remplacé à la mi-temps du match de Ligue 1 face à Brest (2-0) samedi soir, Georginio Wijnaldum souffre d'une entorse de la cheville gauche. Le joueur sera absent au moins trois semaines.

Il aura fallu attendre seulement quelques heures pour que la mauvaise nouvelle soit confirmée. Georginio Wijnaldum souffre d'une entorse de la cheville gauche "avec une lésion partielle du ligament interne".

Un coup dur pour l'ancien de Liverpool, qui semblait avoir attaqué l’année 2022 avec de bien meilleures résolutions que la précédente, sous le maillot du PSG. Auteur d’un bon début de match dans l’attitude, montrant par séquences à quel point son activité pourrait être précieuse au club de la capitale, surtout lorsque les joueurs bougent autour de lui, le milieu de terrain néerlandais s’est malheureusement blessé.

Un mois pour se remettre et affronter le Real

Wijnaldum s'est blessé à la dernière minute du temps réglementaire de la première période contre Brest (2-0), à la suite d'un contact avec Lucien Agoumé qui a valu un simple avertissement au Breton, ce dont s'est étonné le Paris Saint-Germain. Leonardo est même descendu dans les vestiaires, ne comprenant pas comment Agoumé avait pu s'en sortir avec un simple jaune. Après l'intervention du staff médical, "Gini" a rejoué, mais il boitait quand il a rejoint les vestiaires, en grimaçant. Danilo a remplacé l'ancien de Liverpool.

Sorti sur blessure et remplacé à la mi-temps après s’être plaint de douleurs à la cheville gauche, Wijnaldum va manquer au moins trois semaines à son club, selon les prévisions du Paris Saint-Germain. "On espère que ce n'est pas trop grave. Il passera des examens", s'était contenté de déclarer Pochettino après la rencontre. L'ancien de Liverpool a désormais un sacré défi à mener, une course contre la montre, pour se remettre sur pied et espérer participer à l'affiche de gala contre le Real Madrid, en huitième de finale aller de la Ligue des champions, prévue le 15 février, soit dans un peu moins d'un mois désormais.