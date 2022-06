Mercato: Facundo Medina plaît beaucoup à l’OM, Bazoer est une vraie possibilité

L'OM poursuit ses recherches mercato et Jorge Sampaoli souhaite vivement avoir une défense solide pour la saison qui s'annonce. En dehors du dossier William Saliba, plusieurs pistes sont évoquées, dont celle menant au Lensois Facundo Medina.

Jorge Sampaoli veut une défense solide à l'OM et plusieurs noms reviennent avec insistance pour épauler notamment Samuel Gigot (déjà recruté) et Leo Balerdi (qui a déjà commencé sa préparation physique sur Marseille après sa période de convalescence à la suite de son opération de l’épaule).

Pour le dossier William Saliba, l’OM se laisse du temps et pense qu’il y aura une possibilité de le recruter. Marseille garde confiance car le joueur se voit bien revenir à Marseille, même s’il appartient à Arsenal et reste très respectueux du club anglais. Le montant que l’OM est capable d’aligner n’a pas filtré mais le club marseillais espère qu’il y aura une possibilité de l’enrôler pour une somme plus proche des 25 millions que des 30 millions. Un montant déjà conséquent. Mais l’OM est prêt à faire un effort sur ce joueur précisément car il est déjà totalement fondu dans le collectif et est devenu une valeur sure, international, donc avec possible plus-value à l’avenir.

Bazoer plaît beaucoup et est une réelle option

D’autres pistes chaudes sont à l’étude. Au-delà de Isak Touré, déjà évoqué, Riechedly Bazoer, qui était en fin de contrat avec Vitesse Arnhem, plaît beaucoup aux dirigeants marseillais et surtout à l’entraineur Jorge Sampaoli. Le coach olympien apprécie sa polyvalence, car le Néerlandais de 25 ans est capable de jouer eu milieu de terrain comme en défense centrale. RMC Sport peut confirmer que Bazoer est une réelle possibilité de recrue pour le début de mercato marseillais.

Un autre joueur est attentivement suivi par l’OM. Il s’agit de Facundo Medina. Selon nos informations, l’Argentin de 23 ans qui sort d’une bonne saison avec le RC Lens, est sur les tablettes de l’OM. Son caractère ainsi que son profil de gaucher, capable d’évoluer dans une défense à trois, séduisent Marseille. Le dossier n’est pas évident, car son coût est estimé à une douzaine de millions d’euros et Lens n’est pas forcément vendeur, mais l’OM tentera le coup.