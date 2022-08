OM: Luis Suarez, le supersub parfait pour Marseille ?

Remplaçant au coup d’envoi du match contre Reims (4-1), le buteur de l’Olympique de Marseille Luis Suarez s’est rapidement mis en évidence. Après son entrée en jeu, le Colombien s’est offert un doublé, lançant ainsi de la plus belle des manières son aventure chez les Phocéens.

C’est un peu à la surprise générale que l’Olympique de Marseille s’est attaché les services de Luis Suarez. Déjà ciblé par le passé, le buteur restait quand même sur une saison peu évidente avec Grenade. Malgré ses huit buts et quatre passes décisives, le Colombien n’a pas pu éviter la descente en deuxième division espagnole de son désormais ancien club.

Une aubaine pour Pablo Longoria qui flaire la bonne affaire. Si le recrutement du Colombien suscitait quelques interrogations en raisons des présences d’Arkadiusz Milik, Cédric Bakambu et Bamba Dieng en attaque, Suarez n’a pas tardé à montrer qu’il sera un élément important pour son coach Igor Tudor. Remplaçant au coup d’envoi du premier match de la saison en Ligue 1 contre Reims (4-1), Suarez a dû attendre la 58e minute pour faire ses grands débuts.

Des débuts en fanfares

Rapidement, Suarez a l’occasion d’ouvrir son compteur but. Sur un centre de Nuno Tavares (très en jambes aussi), le buteur est à la réception mais ne parvient pas à conclure. Réputé par son engagement, le joueur de 24 ans est aussi connu pour son manque de tranchant face au but. Peut-être est-ce dû à l’ambiance du Vélodrome, mais l’international a su se montrer décisif après ce premier raté.

À la 76e minute, Suarez profite d’un centre de Guendouzi mal renvoyé par la défense pour offrir le troisième but aux siens, et ainsi inscrire sa première réalisation avec les Marseillais. Mais la fête ne s’arrête pas là. L’ancien de Watford est en grande forme et ne cesse d'apporter le danger, cependant, l’attaquant a encore tendance à un peu trop manquer ses occasions. Pas de quoi entamer son moral puisque dans le temps additionnel, le Colombien inscrit son premier doublé en Ligue 1 sur un service de Bakambu. Des débuts idylliques pour celui n’a pas tardé à lever certains doutes sur sa capacité à être décisif dans une rencontre.

Le remplaçant parfait de Milik ?

Titularisé à la pointe de l’attaque, Milik semble être le premier choix de Tudor. Mais le Polonais est prévenu, les qualités athlétiques ainsi que le grinta du Colombien font de ce dernier un concurrent plus que sérieux. Si en plus de ces qualités, le néo-Marseillais se montre encore plus clinique face aux cages, le Polonais pourrait potentiellement voir sa place de buteur numéro 1 être compromise, mais ce cas de figure est encore loin.

Dans tous les cas, cette concurrence est une grosse aubaine pour les Marseillais. Qualifié en Ligue des champions, l’actuel troisième de Ligue 1 va devoir compter sur tous ses joueurs, même les remplaçants afin d’être compétitif en Europe et en championnat. Pas toujours performant la saison dernière avec sept buts en Ligue 1, Milik devra donner le meilleur de lui-même pour rester le premier choix de son coach. Pour le moment, les fans du club savent qu’ils peuvent compter sur un joueur capable d’apporter sa fougue et d’être décisif en sortie de banc.