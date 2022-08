OM-Reims: "Ils ont été incroyables", Tudor et l'OM savourent l'apport des pistons Clauss et Tavares

Larges vainqueurs face au Stade de Reims (4-1) dimanche en clôture de la première journée de Ligue 1, les joueurs de l'OM ont offert une belle entrée en matière à leur coach, Igor Tudor, malgré les soupçons de tension en interne. Deux hommes ont notamment été salués dans ce succès : les pistons Jonathan Clauss et Nuno Tavares.

Qu'importe s'il a été sifflé et conspué par le public avant le début de la rencontre : Igor Tudor tient sa première victoire avec l'OM. Et avec la manière. Car le coach croate peut se targuer, ce lundi, d'avoir signé une excellente entrée en matière en Ligue 1 avec les Olympiens face au Stade de Reims. Le large succès 4-1 ne doit rien à personne. Ou peut-être quand même à deux acteurs particulièrement décisifs dimanche soir au Vélodrome : Jonathan Clauss et Nuno Tavares.

Les deux pistons phocéens ont été au coeur de la victoire phocéenne avec un centre de l'ex-Lensois dévié dans son propre but par Wout Faes (1-0, 13e) puis un but inscrit par le joueur prêté par Arsenal après une jolie frappe du droit (2-0, 45e+2). Deux réalisations qui ont mené l'OM vers les trois points et sont venues récompenser un premier acte de qualité.

"Incroyables", "extraordinaires"... Les mots forts de Tudor pour Clauss et Tavares

Dès lors, Igor Tudor ne s'est pas trompé pas quand, après le coup de sifflet final, il a salué comme il se doit les performances des deux hommes. "Ils ont été incroyables, ces deux-là ont été extraordinaires, il ont fait la différence aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'était vraiment très bien en première période, la manière avec laquelle j'aime qu'on joue. Je voulais que ça continue en deuxième période, j'aurais voulu qu'on marque encore des buts donc on doit travailler. On doit avoir 90 minutes qui ressemblent à la première période mais on est contents, les joueurs ont vraiment donné ce que je voulais qu'ils donnent. C'était une bonne semaine, on va continuer à travailler et se concentrer sur le prochain match."

Des paroles fortes qui illustrent la volonté forte du Croate de s'attacher leurs services cet été. Et il n'y a pas que le coach marseillais qui a tenu à mettre en lumière la prestation de Clauss et Tavares, puisque le milieu de terrain Valentin Rongier, interrogé sur Prime Vidéo, a également eu un mot pour ses partenaires, en incluant également les recrues Ruben Blanco, Chancel Mbemba, Samuel Gigot et l'attaquant Luis Suarez, double buteur après son entrée en jeu. "On est très contents que l'effectif se renforce, avec des joueurs de très grande qualité. Ils l'ont montré ce soir, c'est super bien que tout le monde puisse apporter à cette équipe parce que la saison va être longue. On a besoin de tout le monde. Avec les cinq changements par match, tout le monde va être utilisé, on en aura besoin."