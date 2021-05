OM: Thauvin, Germain, Cuisance... plusieurs joueurs sont déjà en vacances

Alors que l'Olympique de Marseille jouera son dernier match de la saison face à Metz, dimanche en Ligue 1, plusieurs joueurs olympiens ont déjà quitté le groupe avec l'autorisation du club. C'est le cas de Michël Cuisance, Valère Germain ou encore Florian Thauvin, qui a définitivement deserté la Commanderie lundi.

Jorge Sampaoli, qui voulait travailler avec un groupe resserré après la défaite à Saint-Etienne (1-0, le 9 mai), ne comptait pas sur Michaël Cuisance, Valère Germain et Saîf-Eddine Khaoui pour les deux derniers matchs de la saison. Ils ont donc eu l’autorisation de quitter l’OM sans attendre le match de dimanche, à Metz, lors de la dernière journée de Ligue 1 (21h).

Prêté par le Bayern Munich, Cuisance a quitté la Commanderie au début de la semaine. Le joueur a pu anticiper ses vacances, sa présence au centre Robert-Louis Dreyfus n’étant pas jugé nécessaire par le staff. Le milieu de terrain de 21 ans se doutait que son prêt ne déboucherait sur aucun contrat avec l’OM, alors que son arrivée avait soulevé beaucoup d’enthousiasme chez les supporters et chez son premier entraîneur olympien, André Villas-Boas. Cette fin de collaboration un peu froide symbolise cet échec inattendu.

Valère Germain a également dit au revoir à l’OM. Débarqué sur la Canebière lors de l'été 2017, l'attaquant de 31 ans quitte son club de coeur sur une note vraiment triste et par la petite porte. Il n'aura joué aucune minute sous la tutelle de Jorge Sampaoli. Un sort probablement dur à accepter pour un joueur à la mentalité toujours jugée irréprochable. Il ne sera pas non plus du déplacement à Metz.

Sampaoli a laissé le choix aux joueurs concernés: être libérés avant l’heure, ou rester à la Commanderie, en salle, s’ils le souhaitent. Saîf-Eddine Khaoui était lui présent ce jeudi mais ne devrait pas tarder à faire ses bagages.

Thauvin a quitté définitivement la Commanderie lundi

Suspendu pour le dernier match de la saison à Metz (le joueur a expliqué, après OM-Angers, qu’il n’avait pas été informé qu’il risquait une suspension en cas de carton jaune à St Etienne, ndlr), Florian Thauvin a lui aussi vidé son casier, avant de quitter définitivement la Commanderie. Sans surprise, le champion du monde 2018 ne s’est pas entraîné cette semaine.

Thauvin avait pris le temps de signer des autographes et de faire des photos avec les supporters en fin de semaine dernière. Il a salué affectueusement le personnel de l’OM lundi. Même si son choix de partir au Mexique est assumé par le joueur, et que le N°26 a remercié les dirigeants olympiens d’avoir essayé de le retenir avec une belle proposition de contrat, c’est avec un mélange de nostalgie et d’amertume que Thauvin a quitté son club de cœur.

Une page se tourne, donc, à l’OM. Sans compter certains joueurs encore sous contrat mais que Marseille pourrait vendre (Benedetto, Caleta-Car, Kamara), et d’autres Olympiens que le club phocéen souhaite garder, sans certitude d’y parvenir (Milik, Lirola, Balerdi).

Plusieurs autres joueurs vivent également leurs dernières heures à Marseille: c'est le cas de Pelé, Nagatomo, Ntcham et Sakaï. Mais ils devraient être dans le groupe dimanche, pour valider définitivement, à Metz, la cinquième place de l’OM, qualificative pour la Ligue Europa.