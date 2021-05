OM: Mandanda pas dérangé par l'arrivée d'un nouveau gardien

Dans un reportage diffusé sur TF1 par l'émission Téléfoot ce dimanche, Steve Mandanda est revenu sur les rumeurs de l'arrivée d'un nouvau gardien à l'OM la saison prochaine. L'international français dit ne pas être dérangé par cette perspective mais il assure qu'il défendra sa place de titulaire.

Véritable légende du côté de l'OM, où il évolue depuis 2007, malgré une saison 2016-2017 avec Crystal Palace, Steve Mandanda pourrait laisser prochainement sa place de titulaire. A 36 ans, celui qui compte 591 apparitions avec le club phocéen, devrait être mis en concurrence avec un nouveau gardien la saison prochaine.

"Encore une fois, je serai là"

"Si un gardien devait arriver, il n'y a pas de souci. On en parle très librement et très calmement avec Pablo Longoria (le président de l'OM, NDLR). On doit faire signer un gardien, a admis Steve Mandanda, dans un entretien pour Téléfoot sur TF1. Mais encore une fois, je serai là. Donc, il faudra qu'il joue et qu'il soit bon."

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'OM, Steve Mandanda souhaite prendre sa retraite au club et y rester ensuite dans un autre rôle. En attendant, l'OM comptera à nouveau sur lui pour les deux derniers matchs de la saison, où le club phocéen, actuellement 5e de Ligue 1, vise une place qualificative pour la prochaine Ligue Europa. L'OM recevra Angers ce dimanche (21h) pour le compte de la 37e journée, avant un déplacement à Metz pour conclure l'année.

Ensuite, pour Steve Mandanda, il sera temps de penser à l'équipe de France où il devrait figurer dans la liste des 26 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour l'Euro, qui débuetra le 11 juin prochain. Aux côtés de Mike Maignan et du titulaire Hugo Lloris, Steve Mandanda apportera son expérience pour gagner un nouveau trophée. "Ce serait magnifique. J'y crois parce que c'est toujorus avec le même coach et comme je ne gagne qu'avec lui", a plaisanté Mandanda, en référence notamment à son seul titre de champion de France avec l'OM, obtenu en 2009 sous les ordres de Didier Deschamps.