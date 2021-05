OM: le groupe marseillais contre Angers, avec des joueurs écartés et un minot

Le groupe marseillais communiqué ce samedi à la veille du match contre Angers vient confirmer la mise à l’écart de plusieurs joueurs par Jorge Sampaoli pour la 37e journée de Ligue 1.

La course à l’Europe se fera sans eux. Comme annoncé par RMC Sport dès vendredi, Jorge Sampaoli a décidé de faire confiance à un groupe resserré pour la réception d’Angers ce dimanche lors de la 37e journée de Ligue 1. Michaël Cuisance, Saîf-Eddine Khaoui et Valère Germain ne figurent pas parmi les 21 joueurs retenus par l’entraîneur argentin face au SCO.

Avec la mise à l’écart de Cuisance et la suspension de Pape Gueye, le club phocéen s’est retrouvé un peu démuni au milieu de terrain. Jorge Sampaoli a choisi de convoquer le minot Paolo Sciortino. Le milieu de 17 ans va connaître sa première apparition dans le groupe professionnel.

Un gros changement en défense

Cinquième de Ligue 1 à la faveur d’une meilleure différence de buts que Lens, l’OM espère profiter de la réception d’Angers pour creuser l’écart avec des Nordistes qui défieront Bordeaux, engagé dans la lutte pour le maintien. Mais avant de regarder le score des Girondins, les partenaires de Steve Mandanda devront battre le SCO.

Pour glaner trois points cruciaux dans la course à la Ligue Europa, Jorge Sampaoli devrait à nouveau s’appuyer sur une tactique à trois défenseurs. Leonardo Balerdi devrait être associé à Alvaro et Hiroki Sakai, laissant Duje Caleta-Cat s’installer sur le banc.

Pol Lirola et Luis Henrique devraient prendre place dans les couloirs et encadrer le duo Rongier-Kamara. Devant, Florian Thauvin aura à cœur de briller pour sa dernière au Vélodrome avant son départ vers le Mexique. Enfin, Dimitri Payet et Arkadiusz Milik tenteront de confirmer leur belle forme du moment face à des Angevins qui n’auront plus rien à jouer.

La compo probable de l’OM face à Angers

Mandanda - Balerdi, Alvaro, Sakai - Lirola, Kamara, Rongier, Luis Henrique - Thauvin, Milik, Payet.