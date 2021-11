OM-Metz, les compos: Mandanda de retour, Gerson également titulaire

Devenu le remplaçant de Pau Lopez cette saison, Steve Mandanda retrouve le onze de départ de l'OM ce dimanche face au FC Metz (13h), à l'occasion de la 13e journée de Ligue 1. Gerson et Luis Henrique sont eux aussi titulaires.

C’est un retour inattendu. Pour la première fois depuis le 28 août et une victoire contre Saint-Etienne (3-1), Steve Mandanda sera titulaire ce dimanche face au FC Metz (13h), au Vélodrome, à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli a donc décidé de faire souffler Pau Lopez et de relancer l’international français, cantonné au banc de touche ces deux derniers mois.

Gerson titulaire, pas Rongier

Recordman des matchs disputés à l’OM, Mandanda va disputer sa 597e rencontre sous le maillot marseillais, lui qui était encore incontournable la saison dernière. Après avoir laissé entrevoir une concurrence, le technicien argentin a choisi d’installer Pau Lopez dans les buts à partir de septembre. Arrivé cet été, l’Espagnol prêté par l’AS Rome a connu des débuts mitigés, avant de dissiper les doutes avec de solides prestations, notamment contre Lorient (4-1) mi-octobre.

>> Suivez OM-Metz en direct

Face aux Messins, actuels 19es de Ligue 1, Mandanda commandera une défense composée de Pol Lirola, William Saliba, Duje Caleta-Car et Luan Peres. En l’absence de Boubacar Kamara, suspendu, Gerson épaulera Mattéo Guendouzi au milieu. L’attaque sera menée par Arkadiusz Milik, avec Dimitri Payet, Luis Henrique et Cengiz Ünder pour accompagner le Polonais. Côté messin, Frédéric Antonetti mise sur une défense à cinq éléments et un duo d’attaque Nicolas De Préville-Ibrahima Niane.

La composition de l’OM : Mandanda - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Ünder, Gerson, Guendouzi, Luis Henrique - Payet - Milik

Remplaçants : Lopez, Alvaro, Balerdi, Amavi, Gueye, Rongier, De la Fuente, Harit, Dieng

La composition de Metz : Oukidja - Centonze, Bronn, Jemerson, Kouyaté, Delaine - Maïga, N'Doram, Boulaya - Niane, De Préville

Remplaçants : Caillard, Udol, Alakouch, B.Traoré, Pajot, Sarr, Nguette, L.Gueye, Yade