OM: pour son adjoint, le caractère sanguin de Sampaoli n'est pas "un problème"

Suspendu pour accumulation de cartons jaunes, Jorge Sampaoli ne sera pas sur le banc de l'OM dimanche pour la réception du FC Metz en Ligue 1. Mais pour son fidèle adjoint Jorge Desio, l'entraîneur marseillais doit garder ce caractère volcanique.

Même silhouette, même taille, même crâne luisant. De loin, il est facile de confondre Jorge Sampaoli et son fidèle adjoint Jorge Desio. Mais c'est bien ce dernier qui devrait être sur le banc de l'OM dimanche pour la réception du FC Metz (13h), dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. L'Argentin de 53 ans aura un rôle majeur à jouer en l'absence de Sampaoli, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Présent ce vendredi en conférence de presse, Desio a accepté d'en dire un peu plus sur la personnalité du volcanique Sampaoli, qu'il a rencontré au début des années 1990 du côté de Rosario.

"Il a toujours été comme ça"

"Il a son caractère, c'est vrai. Il a toujours été comme ça, je ne pense pas qu'il le fasse exprès. Je le connais depuis 30 ans, je ne suis pas là pour le calmer même si parfois on essaie de lui dire de faire attention, de ne pas sortir de sa zone technique pour qu'il ne soit pas averti. Il est comme ça, il vit les matchs. Pour moi, c'est devenu quelque chose de normal. Ce caractère, c'est sa marque", a-t-il raconté. A ses yeux, le caractère explosif de Sampaoli n'est donc ni un souci pour l'OM, ni pour lui-même. "Jorge est entraîneur depuis longtemps, il a toujours été comme ça. J'ai même envie de dire que parfois ça peut être bon, ça "contamine" son équipe. C'est un passionné, on peut le voir sur le terrain. Je ne pense pas que ce soit un gros problème pour lui", a-t-il insisté.

Sans Sampaoli, l'OM tentera de conforter sa place sur le podium et d'étendre sa série d'invincibilité (six matchs sans défaite toutes compétitions confondues). Les coéquipiers de Dimitri Payet occupent actuellement la troisième place de la Ligue 1 avec une longueur de retard sur Nice et neuf sur le leader parisien.