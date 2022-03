OM: Milik réclame du temps de jeu "pour être meilleur" après la défaite contre Monaco

Alors que Marseille a été battu par Monaco dimanche soir au Vélodrome (1-0), Arkadiusz Milik a été interrogé sur ses difficultés personnelles après la rencontre, sur Prime Video. En manque de rythme, et pas toujours dans les plans de Jorge Sampaoli, le Polonais demande plus de temps de jeu pour se relancer.

Les Marseillais se sont inclinés contre Monaco dimanche soir (1-0), et ont concédé leur deuxième défaite de suite au Vélodrome en Ligue 1. Après une première période plutôt séduisante (0-0 à la pause), les Phocéens se sont ensuite montrés beaucoup plus passifs et sans idée. Cette fois titulaire, Arkadiusz Milik n’a pas non plus brillé.

"On change souvent de système: on a joué en 4-3-3 contre Clermont (0-2), là en 4-4-2. Sur les deux derniers matchs, je n’ai pas joué, or pour moi, le rythme, c’est très important. Je me sens mieux quand je joue tous les trois jours. Il me manque du temps de jeu pour être meilleur. Vous voyagez beaucoup, vous ne jouez pas, et ça peut vous manquer… Mais à la fin, c’est le coach qui décide, et je respecte ses choix", s’est justifié le Polonais, au micro de Prime Video.

"Le problème ne date pas d’aujourd’hui"

Arkadiusz Milik est aussi revenu sur le manque d'efficacité offensive de son équipe. "J’étais content d’être titulaire ce soir, mais on a manqué beaucoup de choses, ce n’était pas facile non plus de jouer sans ailier. On n’a pas eu assez de un contre un. Pour moi, c’est très difficile d’expliquer cette défaite. Je pensais qu’on allait gagner et récupérer cette deuxième place. On n’a pas gagné depuis trois matchs, la situation est comme ça, on doit travailler. […] On a eu le ballon, on a contrôlé le jeu en première période, pareil en début de deuxième. Mais il nous a manqué quelque chose sur la dernière passe. On n’a pas eu de grosse occasion, et le problème ne date pas d’aujourd’hui", a-t-il continué.

Défaits, les Marseillais ont été raccompagnés au vestiaire sous les sifflets de leurs supporters. Ils laissent la place de dauphin du championnat aux Niçois. L’OM tentera de renouer avec la victoire jeudi en 8e de finale aller de Conference League lors de la réception de Bâle.