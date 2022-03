OM-Monaco: Guendouzi reconnaît "une désillusion" mais reste confiant

Après la défaite de l'OM à domicile ce dimanche face à l'AS Monaco (1-0), Mattéo Guendouzi n'a pas caché sa "désillusion", d'autant plus au vu du contenu produit en seconde période. Le milieu de terrain reste néanmoins confiant quant à l'issue de la saison pour remplir les objectifs fixés par les dirigeants.

Avec un point pris lors de ses trois derniers matchs de championnat, l'OM connaît une sérieuse baisse de régime. Défaits à domicile ce dimanche soir face à Monaco (1-0), les Phocéens restent malgré tout sur la dernière marche du podium de Ligue 1 après 27 journées.

"On est très déçus, c'est une désillusion de perdre encore ce soir, surtout à domicile. Avec la première période qu'on a su faire, où on était largement au-dessus, c'est triste de ne pas avoir réussi à tenir comme ça en seconde période, a concédé Mattéo Guendouzi après le revers face au club du Rocher. La situation commence à devenir compliquée pour nous parce qu'on a enchaîné quelques mauvais résultats mais il ne faut pas oublier qu'on est toujours en Conference League, qu'on est troisième de championnat."

"Si on joue comme ce soir pendant les 45 premières minutes, on va ramener beaucoup de points encore"

La semaine s'annonce effectivement encore chargée pour l'équipe de Jorge Sampaoli avec un déplacement à Bâle ce jeudi, pour un huitième de finale aller de Ligue Conference. Il faudra ensuite se rendre à Brest dimanche (20h45). "On a encore notre destin entre nos mains, avec beaucoup de matchs et une fin de saison intéressante. Faut garder la tête froide et continuer de travailler, a estimé le milieu de terrain français. Si on joue comme ce soir pendant les 45 premières minutes, on va ramener beaucoup de points encore."

Néanmoins, les supporters de l'OM n'ont pas hésité à manifester leur mécontentement ce dimanche au Vélodrome. Mené à l'heure de jeu après une réalisation de Gelson Martins, l'OM n'a pas su inverser la tendance. "On est déçus mais pas inquiets. Je l'aurais été si on avait fait la même performance que contre Clermont. Ce soir, il n'y a pas eu le résultat et il ne reflète pas la physionomie du match, a jugé encore Guendouzi. Il y a eu de très bonnes choses, il faut continuer de travailler et la roue va tourner."