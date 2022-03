OM-Monaco, les compos: une attaque Milik-Payet-Bakambu côté marseillais, Volland titulaire pour l'ASM

Comme annoncé samedi, Dimitri Payet et Arek Milik sont titulaires en attaque ce dimanche pour le choc OM-Monaco. Pas de surprise chez les Monégasques, où le duo Volland-Ben Yedder est présent.

Privé d'Alvaro Gonzalez et Cengiz Ünder, Jorge Sampaoli a décidé de titulariser Dimitri Payet, Arek Milik et Cédric Bakambu dans l'attaque marseillaise ce dimanche pour le choc OM-Monaco en Ligue 1. Valentin Rongier est positionné comme latéral droit et accompagne Saliba, Caleta-Car, et Luan Peres en défense.

La compo de l'OM: Pau Lopez - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Kamara, Guendouzi, Gerson - Bakambu, Milik, Payet.

Le banc de l'OM: Mandanda, Balerdi, Gueye, Harit, Kolasinac, Rongier, De la Fuente, Dieng, Luis Henrique.

Le binôme Ben Yedder-Volland à la baguette

A Monaco, Philippe Clément fait confiance à l'équipe du moment, malgré l'élimination en demi-finale de Coupe de France face à Nantes. Nübel enchaîne dans les buts, tandis que Kévin Volland retrouve sa place dans le onze aux côtés de Wissam Ben Yedder dans le 4-4-2 monégasque. Comme cette semaine, Vanderson est titulaire sur le côté droit, mais en défense.

La compo de Monaco: Nübel - Vanderson, Disasi, Badiashile, Caio Henrique - Martins, Tchouaméni, Jean Lucas, Fofana- Volland, Ben Yedder.

Le banc de Monaco: Majecki, Aguilar, Matsima, Akliouche, Sidibé, Golovine, Jakobs, Matazo, Boadu, Diop.