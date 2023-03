OM-Montpellier: "Cela fait 15 ans qu'on me colle à la peau l'étiquette de 'gros'", Khazri répond aux critiques sur son poids

Titulaire ce vendredi et passeur décisif pour Arnaud Nordin sur l'ouverture du score, Wahbi Khazri a livré un match solide face à Marseille en ouverture de la 29e journée de Ligue 1. À la fin du match, le Tunisien a répondu aux attaques sur son physique.

Wahbi Khazri a été l'un des artisans du bon match nul ramené par le MHSC face à l'OM ce vendredi, lors de la 29e journée de Ligue 1 (1-1). Impliqué sur l'ouverture du score d'Arnaud Nordin - but accordé après vérification de la vidéo - l'ancien stéphanois a gratifié le Vélodrome de quelques sucreries, à l'image d'un coup du sombrero sur Guendouzi sur le but montpelliérain.

Une façon de rappeler à ses détracteurs qu'à 32 ans, les jambes et le corps sont toujours présents. "Je suis toujours le même joueur. Cela fait 15 ans qu'on me colle à la peau l'étiquette de 'gros' mais je l'assume. Je suis un bon vivant, j'aime la vie mais j'aime surtout mon métier, a confié Khazri au micro de Prime Video. Je suis un fan de foot, je regarde tous les matchs, les gens l'oublient. Si j'étais gros comme les gens le disent, je n'aurais pas fait la carrière que je fais. J'ai quand même fait deux Coupes du monde. Je parle avec beaucoup d'humilité mais je me donne les moyens de réussir."

Montpellier se rapproche du maintien

Malgré l'égalisation de Matteo Guendouzi sur pénalty en fin de première période, l'avant-centre du MHSC est satisfait de la prestation de ses coéquipiers. "Ce soir je suis content, je suis dans un groupe qui vit bien. On a la chance d'avoir de bonnes structures, un président à nos côtés qui nous aime, le staff et le coach qui font du bon boulot et sont derrière nous dans n'importe quelle situation, poursuit-il. Et l'équipe, quand on voit comment les mecs se démènent, la qualité de ce groupe... Il ne faut pas s'arrêter là, valider vite le maintien et regarder vers le haut pourquoi pas."

Le maintien, Montpellier s'en rapproche. Avec 37 points, les hommes de Michel Der Zakarian pointent au 11e rang et gardent un matelas de 15 unités d'avance sur Auxerre, 17e et premier relégable. Sur une série de sept matchs consécutifs sans défaite, les Pailladins chercheront à étirer leur série d'invincibilité le week-end prochain face à Toulouse.