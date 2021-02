OM: McCourt à Marseille lundi, Sampaoli mardi

Info RMC Sport- Frank McCourt arrivera ce lundi à Marseille, où il entend rencontrer les supporters et des élus locaux. Jorge Sampaoli arrivera le lendemain, deux jours après le choc entre l'OM et l'OL (21h ce dimanche).

C'est mardi que Jorge Sampaoli va découvrir l'horizon marseillais. Officiellement nommé entraîneur de l'OM vendredi, dans un communiqué de Frank McCourt qui annonçait également le remplacement de Jacques-Henri Eyraud à la présidence par Pablo Longoria, le technicien argentin arrivera en effet lundi à Marseille. Soit deux jours après le choc entre le club phocéen et l'OL. Mais avant lui, c'est l'actionnaire du club qui mettra les pieds dans la cité phocéenne: Frank McCourt arrivera en effet ce lundi.

Le patron de l'OM avait annoncé, dans son communiqué du vendredi, son intention de rencontrer les supporters du club, ainsi que des élus locaux et des chefs d'entreprises, "afin de discuter de ses projets à long terme pour le club".

McCourt très attendu par les supporters

"L'âme de Marseille m'a séduit au moment d’acheter le club. Cet esprit a souffert de la distance que la Covid a imposée entre les fans, dont je fais partie, et le terrain. Je tiens à remercier les autorités qui facilitent mon arrivée en France. J’arrive à Marseille, et j'ai hâte de faire connaître ma vision de l'avenir directement auprès des supporters, notamment en ce qui concerne les projets de développement et d'investissement pour les prochaines générations", détaillait Frank McCourt. Dans la foulée, il démentait de nouveau toutes les rumeurs de vente de l'OM.

Dans son communiqué McCourt remerciait les autorités de lui permettre de venir, dans ce contexte sanitaire délicat: "Je tiens à remercier les autorités qui facilitent mon arrivée en France." Cela signifie notamment qu’en venant via un vol privé et pour des raisons professionnelles dont les autorités ont connaissance, il n’est pas obligé de respecter une mise à l’isolement.

Nasser Larguet sera sur le banc face à Lyon. Et pour le déplacement à Lille mercredi, pour la 28e journée de Ligue 1? Tout dépendra de la période d'isolement de Jorge Sampaoli: elle pourrait être de sept jours à partir de son arrivée en France. Mais une dérogation pourrait tout aussi bien lui être accordée, pour lui permettre de prendre les rênes de l'équipe un peu plus tôt.

Dans le communiqué officialisant son arrivée, l'ancien sélectionneur du Chili annonçait déjà la couleur aux supporters marseillais: "On m'a dit toute ma vie que l'OM est une passion. Que le Vélodrome s'allume quand l'équipe se rend au stade. Marseille est un club du peuple et je me sens moi-même dans cette chaleur. On n'est pas là pour se cacher: on va jouer dur. Quand j'ai reçu cette proposition, je rêvais de pouvoir faire la fête dans la ville. Dans le monde, il y a des endroits calmes et des endroits intenses. Ce sont ces derniers que je veux et j'ai accepté sans hésiter. Ce club a une âme c'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes prêts."