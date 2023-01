OM: Olmeta très confiant pour la suite de la saison

Consultant pour RMC Sport, Pascal Olmeta se montre très optimiste pour la fin de saison de l'OM, qui n'a plus que la Ligue 1 et la Coupe de France à jouer. L'ancien gardien estime même ce mardi qu'il sera "difficile d'arrêter" les joueurs d'Igor Tudor compte tenu de leur intensité.

L'OM a réussi sa reprise post-Mondial. Après avoir battu Toulouse (6-1) jeudi dernier, le club phocéen a obtenu lundi une victoire sur la pelouse de Montpellier (2-1) lors de la 17e journée de Ligue 1. Au classement, l'équipe d'Igor Tudor pointe à la troisième place, à quatre unités du RC Lens, dauphin du PSG.

En championnat, l'OM reste même sur une série de quatre victoires consécutives. "Les joueurs répondent très bien aux demandes d'Igor Tudor. Jusqu'à maintenant, on voit l'intensité qu'ils peuvent mettre voire l'agressivité pour compenser certaines lacunes. Si on regarde au milieu, avec la rentrée de Dimitri Payet, il y a beaucoup de choses qui ont changé, a noté Pascal Olmeta lors de l'émission Rothen s'enflamme ce mardi sur RMC. Tu ne décroches pas de Lens, à quatre points, c'est fantastique."

Olmeta: "Pour les arrêter, ça va être difficile"

D'ores et déjà éliminé de toutes les compétitions européennes, l'OM n'a plus que la Coupe de France à jouer, avec un 32e de finale samedi face au Hyères FC et le championnat.

"C'est clair, ça va être limpide à moins qu'il y ait des blessures. Cela va aller un peu plus vite, ce n'est pas comme l'année dernière où on disait que ça n'allait pas tenir", a commenté le membre de la Dream Team RMC Sport alors que les Phocéens s'étaient hissés jusqu'aux demi-finales de l'Europa Conference League l'an dernier.

"Ils font le plein. Ce matin ils se sont levés, bonne année, bonne santé et ils sont en pleine bourre. Pour les arrêter cela va être difficile", a estimé encore Olmeta, lui l'ancien gardien qui a porté les couleurs de l'OM entre 1990 et 1993. Après le rendez-vous de Coupe de France, l'équipe de Tudor retrouvera le championnat le 11 janvier lors d'un déplacement à Troyes avant deux duels au Vélodrome contre Lorient et Monaco, deux rivaux dans la course au podium.