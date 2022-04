PSG-OM: Lopez ou Mandanda, Sampaoli n'a pas encore choisi

Alors que Steve Mandanda a été auteur d'une grande performance face au PAOK en Ligue Europa Conférence jeudi, Jorge Sampaoli a annoncé ce samedi en conférence de presse ne pas avoir encore tranché entre lui et Pau Lopez pour le match contre le PSG dimanche.

"Il ne faut pas oublier ce que Pau a fait pour nous." Interrogé en conférence de presse sur l'épineuse question du portier olympien pour le Classique contre le PSG dimanche, Jorge Sampaoli a de nouveau botté en touche ce samedi. Ou entretenu le suspense, c'est selon. Le technicien argentin, qui avait titularisé Steve Mandanda lors du match retour contre le PAOK en Ligue Europa Conférence, reconnaît que le mythique gardien marseillais a été auteur d'une bonne performance.

"Mandanda a très bien joué face au PAOK"

"Mandanda a très bien joué, et c'est très bien que les deux puissent être compétitifs", admet celui qui a très vite mis le Français sur le banc au profit d'un Pau Lopez dont le jeu au pied était valorisé.

Le gardien de 37 ans est pour l'instant cantonné à la Ligue Europa Conférence, où il a joué tous les matchs depuis que l'OM y a été reversé. Face au PAOK, Mandanda a permis aux siens de se maintenir dans le match, pourtant mal embarqué en début de partie (victoire 1-0). "Mandanda a toujours été un grand gardien, il l'a encore démontré ce soir, avait d'ailleurs salué Cédric Bakambu à l’issue du match. Il a fait une grosse performance, avec une nouvelle clean sheet à la clé. Il faut féliciter toute l'équipe mais mention spéciale à lui, il en a sorti des pas mal."

"Il Fenomeno" a disputé les trois derniers matchs de Marseille: les deux contre le PAOK et celui contre Montpellier (2-0) en Ligue 1 le week-end dernier. Sera-t-il reconduit pour le choc face au PSG, dimanche au Parc des Princes ? Sampaoli n'a pas encore tranché. "On n'a pas encore défini l'équipe pour chacun des postes", a-t-il dit ce samedi en conférence de presse. Rongier, également interrogé, admet qu'il "ne sait pas" qui s'affichera sous la barre dans le Classique. "Cette compétition interne doit être valorisée et est un atout pour nous, plaide Sampaoli. C'est important aussi pour notre style de jeu." Rongier se réjouit également d'avoir "deux gardiens de très très haut niveau" à ses côtés.

"Il y a la reconnaissance populaire pour Steve"

"Il y a la reconnaissance populaire pour Steve et la grande qualité de Pau. Il ne faut pas oublier ce qu'il a fait pour nous", rappelle tout de même le technicien argentin, qui avait aligné Mandanda contre le MHSC afin qu'il ait de la continuité avant le PAOK. Alors que le Français vise un 100e match européen en carrière s'il est titulaire face au Feyenoord en demi-finale de Ligue Europa Conférence, peut-être a-t-il aussi relancé la concurrence pour le championnat. Réponse dimanche à 20h. Ou avant ?