OM: "On s'est dit les choses", après la sale première période à Toulouse, ça a chauffé dans le vestiaire

Dans le dur en première période face Toulouse, les Marseillais ont été remobilisés par des discours d’Igor Tudor et Valentin Rongier à la mi-temps. Un électrochoc salvateur, qui a permis à l’OM de s’imposer au forceps (2-3) dimanche.

Les murs du vestiaire visiteurs du Stadium ont tremblé. Mal embarqué face à Toulouse après une première période largement insuffisante, l’Olympique de Marseille a renversé le match après la pause, dimanche soir (victoire 2-3).

Menés 1-0 suite à un but rapide de Thijs Dallinga (3e), les Olympiens sont revenus métamorphosés pour faire basculer la rencontre et s’imposer avec fracas dans la Ville rose. Une réaction provoquée par un gros discours d’Igor Tudor à la mi-temps, comme l’ont confirmé les Marseillais après le match. "On a loupé notre première mi-temps. Le coach et le capitaine (Valentin Rongier) ont parlé à la pause et on a vu la différence en deuxième mi-temps", a expliqué Chancel Mbemba.

Lopez: "La pire première mi-temps de la saison"

Pour le gardien marseillais Pau Lopez, l’OM a même livré "la pire première mi-temps de la saison". "J’ai senti Toulouse supérieur à nous en première mi-temps et c'est la première fois que je ressens ça. Il faut prendre tous les matches avec le sérieux nécessaire. C'est très important de s'être imposés mais il faut que tout le monde soit à 100% tout le temps. On s'est dit les choses à la mi-temps car ils avaient plus envie que nous."

Après avoir secoué ses troupes, Tudor a remplacé Azzedine Ounahi par Ruslan Milonvskyi après la pause et permis à son équipe de montrer un visage plus conquérant. "Il y a eu des bons mots à la mi-temps pour rebooster les gars et tous ensemble on est retourné sur le terrain pour changer le cours du match et on l'a bien fait, s’est réjoui Jordan Veretout. Le coach ne nous a pas engueulés, il a juste trouvé les bons mots. On savait qu'on avait fait une mauvaise première période et que si on continuait comme ça, on allait perdre. C'était à nous de changer tout ça."

Une réaction arrivée à point nommé pour l’OM, qui continue de surfer sur une saison record et arrivera avec encore plus de certitudes pour le Classique face au PSG, dimanche prochain (20h45). Un choc qui coûtera très cher dans la course au titre.