OM: Payet et Sampaoli prennent la défense de Dieng après ses loupés contre le Feyenoord

Présent ce samedi en conférence de presse avant le choc entre l'OM et l'OL, le capitaine marseillais Dimitri Payet a pris la défense de Bamba Dieng, qui a vendangé plusieurs grosses occasions face au Feyenoord jeudi en Ligue Europa Conference. Il en a profité aussi pour glisser quelques mots pour Duje Caleta-Car et sa boulette.

Présent en conférence de presse avant l'Olympico, Dimitri Payet, capitaine de l'OM, est revenu sur la défaite 2-3 face à Feyenoord en Ligue Europa Conference jeudi, et a glissé un mot pour ses coéquipiers qui ne ne sont pas toujours illustrés de manière positive.

"Le jour où Dieng aura le calme pour mettre ces occasions, ce sera un grand buteur"

Celui qui joue souvent faux numéro 9 cette saison a expliqué qu'il préférait "la vie d'un passeur" à celle d'un buteur, mais a quand même glissé quelques conseils pour Bamba Dieng, qui a marqué aux Pays-Bas mais a raté plusieurs grosses occasions. "On en a parlé avec Bamba (de ses occasions ratées contre le Feyenoord, ndlr), je ne vais pas aller lui reprocher ça alors qu'il a peu d'expérience en Coupe d'Europe, justifie Payet. Par contre il se procure 3-4 occasions nettes, le jour où il aura le calme pour les mettre ce sera un grand buteur, je lui ai dit. Moi aussi j'ai déjà raté."

"On a l'habitude de marquer sur nos peu d'occasions, et là on s'en est procuré plusieurs, rappelle le capitaine qui salue le bon travail de son jeune coéquipier. Ca m'inquiéterait si on ne se procurait pas plus d'occasions. On a de la qualité offensive, il faut tout simplement être plus efficaces."

"Si Bamba marquait ces 3-4 occasions, on aurait dit autre chose de son match"

Dans la foulée, son entraîneur Jorge Sampaoli a lui aussi défendu son jeune ailier, titulaire pour la seconde fois en Ligue Europa Conference cette saison. "Le plan de jeu demandait des joueurs qui aiment la profondeur comme Bamba et Bakambu, et je pense que Bamba a très bien respecté le plan offensif, souligne l'entraîneur argentin. Il a marqué et a créé 3-4 occasions très nettes qui auraient pu être converties en buts, et s'il les marquait on aurait dit autre chose de son match. Il a très bien étiré la défense adverse."

Le technicien n'a aucun regret quant au choix de titulariser ces deux attaquants, et non d'opter pour la paire Milik-Under : "Le match demandait ce genre de joueurs, et c'est pour cela qu'il a été préféré à Milik. L'importance c'est que l'on puisse compter sur tout le monde d'ici la fin de saison."

"Duje fait une grande saison"

Dimitri Payet a aussi défendu un autre de ses coéquipiers, Duje Caleta-Car, coupable d'une belle passe décisive à l'adversaire alors que Cyriel Dessers est venu couper la trajectoire d'un ballon qu'il mettait en retrait pour Steve Mandanda.

"On ne voulait pas ce résultat, on a eu des manquements, on a été mis en difficulté, on savait qu'il y aurait de l'intensité et du pressing, note le capitaine marseillais. J'ai parlé à Caleta-Car, le coach est ici depuis un an, si on est là aujourd'hui c'est parce qu'on défend une idée de jeu, on prendra d'autres buts, il a fait une erreur mais on ne lui en veut pas, ça fait partie de la vie d'un groupe, Duje fait une grande saison."