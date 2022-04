PSG-OM: la bourde de Donnarumma qui permet à Caleta-Car d'égaliser

Mené rapidement par le PSG dimanche soir en Ligue 1, l'OM a égalisé à la demi-heure de jeu grâce à Duje Caleta-Car, qui a profité d'une très mauvaise inspiration du portier parisien, Gianluigi Donnarumma.

Ce n'était pas forcément la fête des gardiens au Parc des Princes. Alors que Pau Lopez - préféré à Steve Mandanda - n'a pas été exempt de tout reproche sur l'ouverture du score de Neymar dimanche soir lors de PSG-OM, c'est ensuite son homologue parisien, Gianluigi Donnarumma, qui a fait des siennes.

Déjà battu sur un premier corner côté gauche de Dimitri Payet à la 30e, le gardien italien s'est encore manqué sur le corner suivant, quelques instants plus tard.

Un dégagement manqué

L'ancien Milanais, qui a voulu dégager le ballon des deux poings dans ses six mètres, s'est déchiré, et n'a fait que le rabattre devant sa ligne. Après plusieurs secondes de cafouillage, le défenseur croate Duje Caleta-Car en a profité pour marquer à bout portant et égaliser (1-1, 31e).

Le but de Caleta-Car lors de PSG-OM © Capture/Prime Vidéo Sport

Le dégagement manqué de Donnarumma lors de PSG-OM © Capture/Prime Vidéo Sport

C'est le deuxième but du Croate cette saison, après une réalisation contre Strasbourg début décembre en Alsace.