OM-PSG: cinq stadiers virés après l'intrusion d'un supporter sur la pelouse

Virés à cause d’un streaker fan de Lionel Messi. Selon les informations de L’Equipe, cinq stadiers de la société de sécurité prestataire de l'OM, qui se trouvaient dans la zone d’où a surgi l’individu qui a pénétré sur la pelouse du Vélodrome dimanche lors d’OM-PSG (0-0), ont été licenciés par cette entreprise privée en raison de cet incident. "Ils n'interviendront plus sur les matchs, ils ont été sortis du système OM et licenciés par leur entreprise", a fait savoir le club phocéen auprès de L’Equipe.

Un rappel à la loi pour le jeune streaker

C’est au cours de la deuxième période que ce spectateur est entré sur le terrain et s'est approché de Messi avant d'être évacué par des stadiers. Le jeune homme, qui n’a jamais été abonné au Vélodrome, a déclaré lors de sa garde à vue être né en 2006 et être isolé sur le territoire français, sans document d'identité. Il a écopé d’un simple rappel à la loi ce mercredi.

Une demi-douzaine de supporters interpellés après des incidents devant le Vélodrome en marge d’OM-PSG ont, eux, été condamnés à des peines allant jusqu'à deux ans de prison ferme, toutes assorties d'interdictions de stade. Au total, 21 personnes avaient été interpellées et 17 placées en garde à vue, poursuivies pour dégradations, détention de fusée et violences ou encore outrages ou rébellions contre des policiers.

Le match avait par ailleurs été interrompu quelques instants en première période à cause de projectiles lancés en direction d'un poteau de corner, au moment où Neymar s'apprêtait à frapper. Comme annoncé par RMC Sport, le dossier de ces incidents a été mis en instruction par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Les décisions seront rendues le 17 novembre.