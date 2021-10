OM-PSG: coup dur pour Paris avec la blessure de Verratti, sur un contact avec Guendouzi

Marco Verratti est sorti sur blessure avant la mi-temps du 101e Classique OM-PSG, se plaignant de la hanche après un duel au milieu de terrain avec Mattéo Guendouzi.

Coup dur pour le PSG. Marco Verratti est sorti sur blessure avant la fin de la première période du Classique OM-PSG ce dimanche soir. Victime d'un choc avec le milieu de terrain Mattéo Guendouzi, qui lui retombe sur la hanche gauche après un duel aérien, l'Italien n'aura pas pu terminer les 45 premières minutes et est sorti en boitant.

Remplacé par Idrissa Gueye à la 45e

Le milieu de terrain s'était longuement plaint de la hanche mais il semblait logique qu'il attendrait la mi-temps pour être remplacé. Face à ses difficultés dans ses déplacements, les soigneurs sont finalement intervenus afin de glacer la zone touchée. Puis la décision a été prise par l'équipe médicale et Mauricio Pochettino à la 45+3e minute de le remplacer par Idrissa Gueye, à vingt secondes de la fin de la première période, grillant un premier remplacement.

Deux hors-jeux, aucun but

Dans une première période très ouverte, le duel au milieu de terrain a été apre entre Mattéo Guendouzi et Marco Verratti. Les 45 premières minutes ont également été marqués par deux buts hors-jeux refusés de chaque côté. Un premier pour le PSG, où le but contre son camp de Luan Peres a dû être annulé suite au hors-jeu de Neymar, dont la frappe avait été déviée par le défenseur brésilien.

Puis un but d'Arkadiusz Milik a lui aussi été annulé sept minutes plus tard, puisque Pol Lirola, auteur de la passe décisive, était également hors-jeu. Un peu plus tard, Pau Lopez est intervenu sur une tête de Lionel Messi, qui prenait le chemin du but.

Au cours de la partie, le corps arbitral a également dû intervenir dès le premier corner parisien, alors que Neymar recevait des projectiles. L'arbitre avait du interrompre la rencontre pour quelques instants.

A suivre en direct commenté sur le site de RMC Sport.