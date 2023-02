OM-PSG: "Mes joueurs ont un très grand respect pour nos supporters", assure Galtier avant le Classique

Après une séance d’entraînement ouverte au public, ce vendredi au Parc des Princes, et avant le Classique face à l’OM dimanche soir au stade Vélodrome, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier a envoyé un message positif aux supporters parisiens.

Entre communion et tensions, les rapports entre les joueurs du PSG et leurs supporters n’ont jamais été simples. En l’espace de trois jours, on a ainsi vu les fans exprimer leur colère un dimanche matin au Camp des loges au lendemain de la défaite à Monaco avant de se réconcilier (un peu) avec Lionel Messi et Neymar après le revers contre le Bayern en Ligue des champions.

Ce vendredi, c’est au Parc des Princes pour un entraînement exceptionnellement ouvert au public qu’ils ont encouragé leurs joueurs à deux jours du Classique face à l’OM, dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Des encouragements bienvenus pour Christophe Galtier.

"On pense que les joueurs digèrent une défaite comme ça, en cinq minutes..."

En dépit des tensions entre certains cadres et les supporters, le coach parisien assure que ses joueurs comptent sur leurs fans: "A chaque fois qu’on n’a pas le résultat souhaité, que ce soit un match nul ou une défaite, tout le monde est concerné. On est tous touchés. On pense que les joueurs digèrent une défaite comme ça, en cinq minutes… Ce n’est pas vrai. Je le vois au quotidien dans le vestiaire. Je vois aussi les joueurs qui sont en cours de réathlétisation ou qui sont très proches de pouvoir rejouer pour l’équipe… Les joueurs ont un très grand respect vis-à-vis de nos supporters. C’est très sincère. Ils ont très grand respect. Quand il y a une victoire, dans le vestiaire elle est souvent dédiée aux supporters."

Ces derniers, privés du déplacement au stade Vélodrome, n’attendent que ça: "Une fois mais pas deux, soyez sans pitié avec eux", ont averti les supporters dans une banderole déployée ce vendredi au Parc.