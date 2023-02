OM-PSG: "On craint dégun", des supporters marseillais déploient une banderole à Paris avant le Classique

A quelques jours du Classique OM-PSG, prévu dimanche au Vélodrome (20h45), des supporters marseillais ont déployé une banderole sur le pont de Bir-Hakeim, à Paris. Un lieu loin d’être anodin.

Le Classique est lancé. A six jours du choc au sommet de la Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, les supporters olympiens ont allumé la première mèche.

Dans une séquence vidéo partagée sur les réseaux sociaux dimanche midi, des fans phocéens de la société Nojyk, application marseillaise de livraison de repas, ont déployé une banderole devant le monument le plus célèbre de Paris, la Tour Eiffel. Accrochée au pont de Bir-Hakeim, on peut lire sur celle-ci les messages "On craint dégun" et "Notre étoile n’a pas de prix".

"Une Coupe d'Europe, ça ne s'achète pas"

"Le but est de montrer notre soutien à notre équipe. On veut montrer que les Marseillais n’ont peur de rien et que malgré les moyens illimités du PSG, une coupe d’Europe, ça ne s’achète pas", expliquent ses auteurs, contactés par Actu.fr.

Le lieu choisi n’est pas anodin puisque c’est sur ce même pont que le Collectif Ultras Paris avait déployé une banderole polémique en septembre 2020. "PSG-OM: 9 ans de sodomie en bande organisée", pouvait-on lire sur la banderole du CUP.