Golden Boy : la liste des 21 finalistes, avec Camavinga et Saliba

La liste des finalistes au Golden Boy 2021, qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans de l’année, a été réduite à 21. Eduardo Camavinga fait partie des sélectionnés, comme William Saliba.

L’héritier d’Erling Haaland, titré l’an passé, sera bientôt connu: la liste des 21 finalistes au Golden Boy 2021, qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans de l’année écoulée, a été révélée par Tuttosport, l’organisateur du prix, ce vendredi. L’attaquant norvégien ayant dépassé l’âge limite, il n’est pas candidat à sa propre succession, au contraire des Français William Saliba et Eduardo Camavinga, qui font partie de la sélection.

En juin, une liste de 100 joueurs, présélectionnant les finalistes, avait déjà été publiée, avec 15 Français et plusieurs joueurs de Ligue 1. Sur cette nouvelle liste rétrécie, il n’y a plus que deux Bleus: Camavinga, transféré au Real Madrid cet été, et Saliba, auteur d’un bon début de saison à l’Olympique de Marseille. Un joueur du championnat de France les accompagne: le néo-Parisien Nuno Mendes.

Gavi et Pedri au rendez-vous

Au sein des autres candidats, le Barça est évidemment bien représenté, avec les deux prodiges Gavi, plus jeune des nominés à seulement 17 ans, et Pedri, qui a appris la nouvelle le jour de sa prolongation au club jusqu’en 2026. Le jeune attaquant d’Arsenal Bukayo Saka, finaliste du dernier Euro avec l’Angleterre, figure aussi dans la liste. Idem pour l’ailier brésilien du Real Madrid Rodrygo, dont la réputation n’est plus à faire en Espagne.

Le grand vainqueur sera connu le 13 décembre et se verra remettre le trophée lors d’une cérémonie à Turin. Il succédera à Haaland, mais aussi à Joao Félix (2019), Matthijs de Ligt (2018) ou Kylian Mbappé (2017).

La liste des 21 finalistes :

Karim Adeyemi (RB Salzbourg, 2002)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund, 2003)

Eduardo Camavinga (Real Madrid, 2002)

Charles De Ketelaere (Club Bruges, 2001)

Gavi (FC Barcelone, 2004)

Bryan Gil (Tottenham, 2001)

Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam, 2002)

Mason Greenwood (Manchester United, 2001)

Daniel Maldini (AC Milan, 2001)

Jamal Musiala (Bayern Munich, 2003)

Nuno Mendes (PSG, 2002)

Pedri (FC Barcelone, 2002)

Roberto Piccoli (Atalanta, 2001)

Yeremi Pino (Villareal CF, 2002)

Giovanni Reyna (Borussia Dortmund, 2002)

Rodrygo Goes (Real Madrid, 2001)

Bukayo Saka (Arsenal, 2001)

William Saliba (Olympique de Marseille, 2001)

Jurriën Timber (Ajax Amsterdam, 2001)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen, 2003)