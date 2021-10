OM-PSG: six mois de prison ferme pour un supporter après les débordements au Vélodrome

Les sanctions pour les 21 personnes interpellées après les incidents survenus dimanche soir au Vélodrome lors d'OM-PSG ont commencé à tomber. Selon La Provence, les premières peines vont jusqu'à six mois de prison ferme.

Quarante-huit heures après les incidents survenus à Marseille en marge mais aussi pendant le choc entre l'OM et le PSG (0-0) lors de la 11e journée de Ligue 1, le tribunal correctionnel de Marseille a déjà pris de premières sanctions à l'encontre des 21 personnes interpellées par les forces de l'ordre.

Selon La Provence, 14 d'entre elles ont bénéficié d'une procédure de "plaider-coupable". Les peines vont de simples amendes à cinq mois de prison avec sursis. De plus, toutes sont interdites de stade pendant un an, avec obligation de pointer au commissariat à l'heure du match.

Une grosse condamnation pour rébellion

Toujours d'après le quotidien régional, un autre supporter marseillais, passé lui en comparution immédiate ce mardi après-midi, a écopé de six mois de prison ferme (avec bracelet électronique) pour des faits de rébellion, ainsi que de la même interdiction de stade pendant une durée d'un an.

Après le choc face au PSG, Dimitri Payet avait réclamé dimanche des sanctions pour les fauteurs de troubles: "Merci au public qui a mis le feu et a été exemplaire, mais j'ai aussi vu des bouteilles, des chargeurs, des briquets, j'en ai déjà vu sur moi, je sais ce que c'est, avait déclaré le Réunionnais. Certains dérapent, on risque de perdre des points, on ne peut pas dire que ces gens-là aiment l'OM. Je suis désabusé, je ne comprends pas, on se sait observés, il faut des vraies sanctions, on ne peut plus attendre que quelqu'un soit blessé."

Ce mardi, c'est le technicien argentin Jorge Sampaoli qui a jugé les faits "très graves". L'OM attend de son côté de probables sanctions de la part de la commission de discipline de la LFP.