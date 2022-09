OM-Rennes: le Vélodrome va-t-il chanter pour Steve Mandanda ?

Avec 613 matchs sous le maillot olympien, Steve Mandanda est une légende de l’OM, qui a même le privilège d’avoir sa propre chanson au Vélodrome. Mais le portier est aujourd'hui... un joueur de Rennes. Alors, comment son ancien public va-t-il l’accueillir, lui qui va jouer dimanche pour la première fois à Marseille avec une équipe adverse ? Le stade va-t-il entonner le chant à la gloire du Fenomeno, ou le chambrer pour le perturber ? RMC Sport a sondé les supporters marseillais.

Deux mois plus tard, Steve Mandanda est déjà de retour à la maison. Ce dimanche en Ligue 1 (15h), le mythique gardien de l’OM retrouve son ancien public, cette fois avec le maillot du Stade rennais. Des retrouvailles qui divisent les supporters phocéens interrogés par RMC Sport, certains souhaitant entonner son chant quand d’autres hésitent... à le siffler.

"Je ne serais pas contre le siffler, mais juste par chambrage"

"Il mérite qu’au moment où on présente son nom il soit applaudi, mais pas plus, estime ainsi Rachid. On le respecte, parce que c’est quand même une figure de l’OM. Mais il faut respecter aussi notre gardien actuel." Un constat partagé par Thierry, qui se veut sans pitié: "A l’échauffement, je pense qu’il sera ovationné. Mais c’est un adversaire, il est à Rennes, et s’il peut en prendre deux ou trois, je serais content..."

Tom, qui exprime "beaucoup d’émotions" à l’idée de revoir Il Fenomeno au Vélodrome, est de son côté partagé à l’idée de chanter à sa gloire ou non. "Je me demande comment on va l'accueillir, s’interroge-t-il. Je pense qu’il y aura des chants avant et peut-être après, mais pas pendant le match. Pendant, on est supporters de nos joueurs, de notre équipe. Je ne serais pas contre le siffler mais juste par chambrage. J’espère qu’il ne le prendra pas mal. Rennes reste quand même un gros concurrent donc je ne le digère pas très bien, mais c’est impossible de détester Mandanda. Ça restera toujours une légende de l’OM".

"Un petit 0-0, exceptionnellement je signe"

D’autres supporters se montrent bien plus cléments et souhaitent témoigner de leur soutien envers celui qui aura gardé le but olympien durant 14 saisons. C’est le cas de Laure, une énorme fan de Mandanda venue de Suisse pour assister à la rencontre. "Il me manque beaucoup, j’ai eu de la peine de ne pas avoir pu lui dire au revoir. Je ne sais pas comment je vais vivre ce match, glisse-t-elle. Normalement quand Steve se prend un but, je pleure. Je suis quand même pour l’OM, donc à je ne sais pas comment je vais réagir."

"S’ils ne la chantent pas, je la chanterai toute seule dans le virage Sud. Ça va peut-être lui donner envie de nous laisser gagner", affirme-t-elle au sujet de la chanson réservée à Mandanda. Même si, pour elle, le scénario idéal serait que le gardien ne joue pas pour ne pas être prise entre deux eaux.

Gabi compte de son côté carrément aller à la rencontre du joueur et ne serait pas contre un résultat nul pour ne pas le voir encaisser de but. "C’est mon idole qui revient, j’irai l’accueillir à l’aéroport après, annonce-t-il. J’espère quand même une victoire de l’OM mais 1-0 ça me va. Même un petit 0-0, exceptionnellement je signe."

Sa chanson devrait être entonnée avant le match

Selon plusieurs échos venus des virages du Vélodrome, et même si rien n’est organisé en ce sens, il est fort probable que la chanson à la gloire de Steve Mandanda soit entonnée spontanément avant le match, et peut-être après la rencontre car l’ancien gardien de l’OM ira saluer les groupes de supporters.

Les associations de supporters, dont Mandanda était proche pour certaines d’entre elles, restent discrètes sur le sujet par respect pour l’OM et Pau Lopez. Mais, au sein des groupes et des fans présents en virage, beaucoup seraient contents de lui réserver la petite chanson habituelle comme à son époque marseillaise.

On aura donc un œil vers le virage sud, au pied duquel les Rennais et Mandanda iront s’échauffer. Dans ce virage l’ambiance sera d’ailleurs très particulière, car les "SW" (South Winners) sont malheureusement en deuil depuis le décès d’un des leurs, "Ayo", un des visages familiers de l’association. Les Winners lui rendront donc hommage et penseront énormément à lui et à ses proches.