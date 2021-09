OM-Rennes: Payet de retour, Pau Lopez enchaîne

Incertain, Dimitri Payet est finalement bien titulaire ce dimanche pour la réception de Rennes (17 heures). Dans les buts, Pau Lopez enchaîne un troisième match consécutif.

Payet est de retour. Absent des terrains depuis le 28 août dernier lors de la victoire face à Saint-Etienne, Dimitri Payet est de retour dans le onze de départ concocté par Jorge Sampaoli. Le numéro 10 marseillais, touché à une cuisse, est titularisé juste derrière Bamba Dieng, auteur d'un doublé la semaine dernière à Monaco (2-0). L’offensif marseillais est toujours en délicatesse avec une cuisse. "L’équipe a besoin de Dimitri, il nous donne des buts, de la force", avait déclaré Sampaoli en conférence de presse.

>> OM-Rennes EN DIRECT

Trois à la suite pour Pau Lopez

Le Réunionnais portera également le brassard de capitaine puisque Steve Mandanda va de nouveau débuter la rencontre sur le banc, malgré la performance mitigée de Pau Lopez face au Lokomotiv Moscou en Ligue Europa jeudi dernier (1-1). Le joueur le plus capé de l'OM devra donc prendre son mal en patience au moins 90 minutes de plus, lui qui avait affiché sa mine des mauvais jours lors des dernières séances d'entraînement. Sinon, Jorge Sampaoli continue de faire confiance au trio défensif Luan Peres-Balerdi-Saliba et aux ailiers Cengiz Ünder et Konrad de la Fuente.

Sur le même sujet OM: "Tout Marseille avec le boss", le message de soutien des supporters pour Bernard Tapie

Côté Rennais, Bruno Genesio a décidé d'organiser son équipe en 4-4-2, avec le duo Laborde-Guirassy en pointe. Buteur jeudi dernier, Flavien Tait est titulaire sur l'aile gauche, au même titre que Benjamin Bourigeaud à droite. En cas de victoire, les Marseillais grimperont sur le podium, à deux points du PSG, qui affronte l'OL ce dimanche soir (20h45) au Parc des Princes. Les hommes de Bruno Genesio vont tenter d'aller chercher une deuxième victoire cette saison et ainsi confirmer la belle prestation entrevue face à Tottenham (2-2) en Ligue Europa Conference.