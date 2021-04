OM: Sampaoli met la pression à Payet, "loin de ce qu’on attend de lui"

L'entraîneur de l'OM Jorge Sampaoli a évoqué ce vendredi la situation de Dimitri Payet. Selon lui, le Réunionnais doit travailler pour retrouver son meilleur niveau. S'il y parvient, l'équipe n'en sera que plus forte.

81 minutes contre Rennes, 84 minutes contre Brest, et 73 contre Nice. Pour une passe décisive. Depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM, Dimitri Payet a été titularisé trois fois en trois matchs par le technicien argentin. S'il a montré durant ces rencontres un meilleur visage qu'à certains moments de la saison, le meneur de jeu olympien n'a pas non plus retrouvé son meilleur niveau. Pas pour son coach, du moins.

"Je connais les capacités de Payet, a expliqué ce vendredi Sampaoli en conférence de presse. Je lui ai parlé, il sait qu’il est loin de ce qu’on attend de lui aujourd’hui. Il faut qu'il retrouve une forme mentale et physique pour être de nouveau ce joueur décisif, qui a fait tant de différences par le passé."

"Si on arrive à exploiter le plein potentiel de Dim, il est évident que l’équipe jouera mieux en attaque"

S'il y parvient, tout le groupe en sortira gagnant. "En tant qu’entraîneur, mon travail est de tirer le meilleur de chaque joueur, a poursuivi l'Argentin. Si on arrive à exploiter le plein potentiel de Dim, il est évident que l’équipe jouera mieux en attaque. Parce qu’il possède un énorme talent, et une belle vision du jeu. Son irrégularité actuelle fait qu'on ne voit pas le meilleur Payet sur le terrain, mais il va essayer de revenir à son meilleur niveau, et d'être décisif."

Le milieu offensif, qui a fêté lundi ses 34 ans, aura peut-être l'occasion de briller dès dimanche soir, avec la réception de la lanterne rouge dijonnaise en Ligue 1.