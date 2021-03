OM-Brest: Payet voit déjà des similitudes entre Sampaoli et Bielsa

Après la victoire 3-1 de l'OM contre Brest, décrochée dans les dernières minutes, Dimitri Payet a estimé sur Canal+ que les premiers matchs de l'ère Jorge Sampaoli pouvaient rappeler ceux de l'époque Marcelo Bielsa.

Rattrapé au score dans le dernier tiers de la partie, l'Olympique de Marseille s'est arraché samedi soir dans les dernières minutes pour s'imposer 3-1 contre le Stade Brestois à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1. Le scénario de ce match, et aussi celui du précédent remporté contre Rennes, a rappelé des souvenirs à Dimitri Payet. Au micro de Canal+, le meneur de jeu a comparé le football de Jorge Sampaoli, son nouvel entraîneur, à celui de Marcelo Bielsa, aux commandes de l'OM de 2014 à 2015.

"Comme avec Marcelo, on a l'impression que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre, tellement on donne et qu'on ne calcule pas. Pour l'instant, ça bascule de notre côté, donc on va s'en rejouir. Il faut bien évidemment travailler, parce que notre première période n'a pas été celle qu'on voulait", a déclaré Dimitri Payet.

"Très encourageant pour la suite"

"Le coach veut qu'on attaque, sans penser à réfléchir si on perd le ballon, et que ce soit sécurisé derrière, a ajouté le n°10 marseillais. Ça amène ce genre de matchs et ça fait quand même trois buts ce soir".

Heureux d'avoir fait "beaucoup d'efforts" et soulignant les entrées "décisives" de Luis Henrique et Michaël Cuisance, Dimitri Payet estime que ce résultat est "très encourageant" pour la fin de saison. "Ça nous permet d'avoir une semaine plutôt tranquille pour se reposer et travailler".