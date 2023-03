OM-Strasbourg: "Ne pas les laisser dans un confort", la recette d'Antonetti pour bousculer Marseille

Longtemps mené au score par l'OM, Strasbourg est parvenu à arracher le nul au Vélodrome ce dimanche en Ligue 1 (2-2). Frédéric Antonetti, l'entraîneur du Racing, avait demandé à son équipe de ne pas faire de complexe face au dauphin du PSG.

"On est satisfaits d'être revenus, mais déçus de ne pas avoir gagner, car on devait gagner ce match". Après être allé arracher le nul dans les dernières minutes face à l'OM avec Strasbourg, ce dimanche lors de la 27e journée de Ligue 1 (2-2), Frédéric Antonetti a livré la recette de ce bon résultat en conférence d'après-match.

Arrivé sur le banc du club alsacien à la mi-février, le technicien corse sait que tous les points seront importants d'ici la fin de la saison pour espérer voir le Racing se maintenir dans l'élite du football français. Il sait aussi qu'à défaut d'en prendre trois, ce point glané au Vélodrome peut valoir cher d'ici quelques semaines. Même si le regret d'avoir évolué en supériorité numérique pendant près d'une heure sans parvenir à prendre l'avantage - malgré de nombreuses occasions - sera toujours présent.

Antonetti donne des indices pour gêner l'OM... et lance un message à Aholou

"C’était un rapport de force. Il fallait surtout ne pas venir et laisser l’OM dans un confort, a expliqué Antonetti. Il faut y aller. Ils font du un-contre-un partout, alors on va faire un-contre-un partout nous aussi et on va voir ce que ça donne. On a été performants dans ce domaine-là. Marseille est une très belle équipe. Ce soir, Strasbourg était une très belle équipe aussi. Marseille l’a fait pendant huit mois et nous on l’a fait un peu de temps en temps, depuis que je suis là hein, je ne parle pas d’avant. Il faut de la régularité et de la fiabilité sur la durée."

Le coach du Racing a aussi eu un mot pour Jean-Eudes Aholou, auteur d'un doublé en moins de deux minutes. En lui envoyant un message personnel: "Il a d'énormes qualités, il faut qu'il se réveille tout simplement. Est-ce que ce soir il s’est réveillé? Je n’en sais rien. On verra par la suite. Il faut qu’il se réveille. Le football, c’est être déterminé. Les qualités sont là. Il a toutes les qualités pour être un bon joueur de Ligue 1."

Avant ce dimanche, l'Ivoirien de 28 ans n'avait inscrit qu'un seul but cette saison en championnat, le 14 janvier dernier face à Lyon.