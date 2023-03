OM-Strasbourg: "C’est une faute", Riolo regrette le "gâchis" marseillais

S’il souligne les buts chanceux de Strasbourg, Daniel Riolo, éditorialiste et journaliste pour RMC Sport, estime que l’OM a commis un faux pas (2-2) dimanche et s’interroge sur les choix tactiques d’Igor Tudor.

L’OM a laissé passer une belle occasion de faire le break dans la course au podium, dimanche. Les Marseillais, en infériorité numérique pendant plus d’une heure après l’exclusion de Leonardo Balerdi, ont concédé le nul face à Strasbourg (2-2) après avoir mené 2-0. Ils n’ont ainsi pas vraiment profité de la défaite de Monaco face à Reims (0-1) même si les dauphins du PSG comptent désormais cinq longueurs d’avance sur l’ASM, 4e. Les Marseillais sont en revanche sous la pression de Lens, 3e à deux points. Pour Daniel Riolo, journaliste pour RMC Sport, ce résultat est une contre-performance pour les hommes d’Igor Tudor, dont il interroge les choix tactiques.

"Le choix tactique n’est pas bon mais en vouloir à Tudor me semble sévère"

"Quand tu joues à 10 contre 11, que tu mènes 2-0, le changement de Tudor a-t-il lieu d’être ou pas?, s’interroge-t-il. Enlever tous les attaquants: tu perds une dimension de pressing et après, tu ne fais que subir. S’est-il dit: ça va passer parce qu’il y a 2-0 et que ce n’est pas une équipe dingo en face? Visiblement, ça n’a pas marché même si les deux buts de Strasbourg, ils peuvent retenter souvent et ne pas les marquer. Je pense que le choix tactique n’est pas bon mais en vouloir à Tudor, ça me semble sévère quand on voit la nature des buts marqués par Strasbourg."

"Il n’y a rien de cohérent dans les explications du match de ce soir, poursuit-il. Le fait d’avoir un match à 10 contre 11, ça enlève la cohérence et des recherches d’explications. Ça fait un 2-2 assez spectaculaire mais, est-ce que ça fout en l’air la progression marseillaise? Ils prennent un point sur Monaco. C’est certainement un gâchis parce que tu mènes 2-0. Même le fait de prendre le rouge, Balerdi doit faire gaffe. Que ce soit sévère ou non, c’est une faute stupide qui ne sert à rien, il n’a pas besoin de la faire, il est loin du but, il est mal placé. Un match contre Strasbourg - une mauvaise équipe - à domicile, alors que Monaco a perdu et que tu connais tous les résultats de la journée, c’est une faute. L’OM commet une faute ce soir, clairement."

Les joueurs marseillais ont tous regretté à l’unisson ce scénario à l’instar de Jonathan Clauss, qui a regretté la frilosité de la fin de match. "Je suis frustré, énervé, forcément, a réagi le latéral phocéen sur Prime Vidéo. (…) On change des choses à la fin, ça nous perturbe et nous déconcentre un peu. On prend ces deux buts coup sur coup, qui font très mal. Il y a beaucoup de frustration. On aurait pu continuer à aller chercher de l’avant. On s’est un peu recroquevillés sur nous-mêmes en se disant qu’on voulait conserver le score. Parfois, la meilleure façon de défendre, c’est d’avancer. Là, on a juste attendu et ça ne nous a pas réussi. (…) Moi, je pense qu’on aurait pu continuer à avancer un peu."