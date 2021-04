OM-Strasbourg: la compo probable des Marseillais

En ouverture de la 35e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille reçoit Strasbourg, vendredi à 21 heures. Jorge Sampaoli devrait évoluer sans Pape Gueye, malade.

L’Olympique de Marseille n’a perdu qu'une fois en Ligue 1 depuis le 3 mars et le déplacement à Lille, une série à poursuivre pour les joueurs de Jorge Sampaoli. L’entraîneur argentin, malgré quelques largesses défensives affichées par son équipe contre Montpellier ou Lorient, récemment, devrait reconduire, pour la réception de Strasbourg, vendredi à 21 heures, les hommes en forme ces dernières semaines.

A la veille de la rencontre, le coach marseillais a comme souvent procédé à une mise en place à huis clos. Pape Gueye, qui souffre d’une gastro-entérite, n’était pas sur la pelouse. Si son absence se confirme, et vu la mise en place de ce jeudi matin, le milieu de terrain qui se dessine comprendrait donc Kamara, Rongier et Thauvin, avec Lirola et Nagatomo en pistons sur les côtés.

Thauvin en milieu offensif, derrière Milik et Payet

Comme face à Reims, la semaine dernière, Florian Thauvin devrait évoluer un peu plus haut que les autres milieux de terrain pour évoluer assez proche de Milik et Payet.

Derrière, Caleta-Car devrait retrouver une place de titulaire après sa suspension. Lucas Perrin sera relégué sur le banc alors que Sakaï devrait être forfait. Côté gauche, Nagatomo est préféré à Amavi, trop juste même s’il a repris l’entraînement collectif.

La composition probable : Mandanda – Balerdi, Alvaro, Caleta Car – Lirola, Kamara, Rongier, Nagatomo – Thauvin, Milik, Payet