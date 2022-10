PSG-OM: Pau Lopez désigne Navas comme le meilleur gardien de Ligue 1

A deux jours de PSG-OM, le gardien marseillais Pau Lopez a gentiment mis la pression sur son homologue parisien Gianluigi Donnarumma en désignant Keylor Navas, sa doublure, comme le meilleur gardien de Ligue 1.

Oui, un Marseillais peut se montrer élogieux envers un Parisien. Présent en conférence de presse ce vendredi, à deux jours du choc de la 11e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OM au Parc des Princes, Pau Lopez a été invité à donner son avis sur le niveau des gardiens évoluant en France.

Et pour lui, le meilleur portier se trouve… dans le camp adverse. "La saison dernière, j'ai beaucoup aimé les saisons d’Alban Lafont (Nantes) et Walter Benitez (ex-Nice). Mais pour moi, Keylor (Navas) est le meilleur gardien de Ligue 1, même s'il ne joue pas. Je l’ai vu ici et en Espagne, c’est le numéro un pour moi", a-t-il confié.

Aucun match cette saison pour Navas

De beaux compliments de la part de l’Espagnol, qui a croisé Navas sur les terrains de Liga avant de le retrouver en Ligue 1. Titulaire indiscutable (et performant) cette saison sous les ordres d'Igor Tudor, Pau Lopez vit une situation totalement opposée à celle de Navas, abonné au banc de touche du côté du PSG.

Doublure de Gianluigi Donnarumma, l'international costaricien était proche d'un départ l'été dernier au Napoli, mais ce transfert ne s'est finalement pas fait. "Après un été de beaucoup d'incertitudes, le jour est venu de remercier les clubs qui se sont intéressés à moi, valorisant mon travail et ma carrière, avait-il commenté en fin de mercato. C'est une fierté de se sentir si aimé. C'est aussi le moment de vous annoncer que je continuerai à travailler dur à Paris, sans perdre la foi, en aidant l'équipe autant que possible, sans abandonner et comme d'habitude en donnant le maximum chaque jour."

Dimanche, il s'installera à nouveau sur le banc pour ce duel entre l'actuel leader de la Ligue 1 et le troisième du classement. Pau Lopez, lui, sera bien dans le onze de départ marseillais, après avoir laissé sa place à Rubén Blanco lors de la défaite contre Ajaccio le week-end dernier (2-1).