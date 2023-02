EN DIRECT - OM: suivez la conf de Tudor et Veretout avant Nice

Pour s'attacher les services de Vitinha et Azzedine Ounahi dans les derniers jours du mercato d'hiver, l'OM a engagé 40 millions d'euros en indemnité de transfert.

Pablo Longoria a expliqué comment il s'y était pris pour ces deux signatures: "Pour Ounahi et Vitinha, la volonté du joueur est importante. Si un joueur veut vraiment aller dans un club, t'es en position de force. Après, la situation économique de Braga n'est pas celle d'Angers. Chaque transfert est différent. Il faut trouver le meilleur timing possible pour faire des opérations. Dans notre cas, on avait bien établi la stratégie d'attendre jusqu'à la fin pour Ounahi. Pour chercher à éliminer tous les clubs concurrents. Dans le cas de Vitinha, c'est différent et lié à la nécessité d'avoir un numéro 9 après la vente de Bamba Dieng."