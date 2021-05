OM: Valbuena raconte un accrochage avec Alvaro au Vélodrome

Mathieu Valbuena n’a pas été tendre avec les performances du défenseur de l'OM Alvaro Gonzalez ce lundi sur RMC, dans Top of the foot. L'ancien Marseillais a raconté un accrochage avec l'Espagnol en marge d'un match de Ligue des champions.

L'OM s’est incliné (0-1) dimanche à Saint-Etienne et a encore perdu de précieux points dans la course à l’Europe en Ligue 1. Déjà accrochés (1-1) au Vélodrome par Strasbourg lors de la journée précédente, les Marseillais n’ont pas été assez incisifs à Geoffroy-Guichard, ce qui a eu le don d’agacer Alvaro Gonzalez. "Je crois que l’équipe n’a pas compris l’importance de ce genre de match pour être européen l’an prochain", pestait le défenseur espagnol, pourtant loin d'être irreprochable cette saison, au micro de Canal+.

Valbuena: "Il était venu me voir, presque en m'insultant"

"Il le sait très bien qu’il n’est pas bon depuis un petit moment, a estimé Mathieu Valbuena dans Top of the foot, ce lundi sur RMC, racontant notamment un accrochage avec lui au Vélodrome cette saison en Ligue des champions. Il est dans un collectif, l’Olympique de Marseille, qui fait une saison très difficile. Qu’est-ce que vous voulez qu’il dise ? Il est obligé de tenir des propos comme cela. Il n’est pas exempt de tout reproche. Je ne le porte pas dans mon cœur depuis qu’on a joué le match retour à Marseille (Valbuena était forfait mais présent au stade, ndlr). Je vais vous donner cet exemple. Quand on a joué le match retour à Marseille, il était venu me voir, presque en m'insultant. Il parle beaucoup, il devrait plus se concentrer sur le football."

Sur le terrain, justement, Alvaro Gonzalez a frôlé l'expulsion en fin de match, face à Saint-Etienne, après avoir stoppé in extremis, et surtout irrégulièrement, Denis Bouanga, qui filait seul au but. Le défenseur espagnol a écopé d'un simple carton jaune pour cette intervention, malgré l'intervention de l'arbitrage vidéo. L'Olympique de Marseille reste cinquième du classement en Ligue 1, demeurant sous la menace de Lens (6e) qui compte également 56 points et Rennes (7e) à une longueur après avoir accroché le Paris Saint-Germain dimanche en soirée.