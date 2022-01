OM: Rongier chambre Sampaoli sur ses séances de musculation

Pour un live Twitch organisé par l’OM, Mattéo Guendouzi, Valentin Rongier et Boubacar Kamara ont été invités à poser des questions à leur entraîneur Jorge Sampaoli. Et l’Argentin n’a pas été épargné. Chambrage garanti.

Lors d’un live organisé sur Twitch jeudi par l'OM, les internautes étaient invités à poser leurs questions à Jorge Sampaoli. Et des joueurs de Marseille se sont eux aussi prêtés au jeu. Avec des vidéos préenregistrées, Mattéo Guendouzi, Valentin Rongier et Boubacar Kamara ont interrogé leur coach. Ou plutôt se sont permis de le chambrer.

"Vous ne soulevez pas assez"

"Coach, vous avez triché la première fois qu’on a joué au tennis ballon. On a parié 1.000 euros et ils ne sont toujours pas dans le vestiaire. Donc on va doubler la mise et je vous attends pour la revanche", lui a d’abord lancé tout sourire Mattéo Guendouzi. Accusation réfutée par l’Argentin qui a nié la défaite en bloc.

Valentin Rongier s’est lui interrogé sur les séances de muscu de son entraîneur. "Je vous vois souvent en salle de muscu, faire des exercices ou du cross fit. C’est bien, mais je ne vois pas de changements au niveau du corps. J’ai l’impression que vous ne soulevez pas assez. Il faut mettre plus d’intensité pour avoir le même corps que moi !", lui a suggéré l’ancien Nantais. Jorge Sampaoli a souri et s’est cette fois avoué vaincu: "c’est vrai que lui et Alvaro sont là souvent et ils sont bien meilleurs que moi".

"Arrêtez de clasher William svp!"

Enfin, Boubacar Kamara s’est lui éloigné du football et s’est attaqué à Jorge Sampaoli le pilote pour une petite leçon de morale. "Vous roulez vraiment trop vite sur la route, surtout dans la résidence. Et comme je promène souvent mon fils et mes chiens, je n’ai pas envie qu’il arrive une merde. Donc si vous pouviez baisser le pied, ce serait bien", lui a demandé le défenseur, qui habite tout près de l’Argentin. "Et arrêtez de clasher William (Saliba) aussi svp!", a ajouté Boubacar Kamara.

Reste à savoir si l’Argentin ne se vengera pas à l'entraînement suivant… Les Marseillais disputeront le prochain match contre Montpellier samedi (21 heures), en huitièmes de finale de Coupe de France.